Quintana Roo, prioridad de Claudia Sheinbaum: inversiones históricas en carreteras, salud y educación

Quintana Roo se ha consolidado como uno de los estados prioritarios para el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo por su peso turístico y económico, sino por la necesidad histórica de fortalecer su infraestructura carretera, hospitalaria, educativa y urbana en ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal.

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Desde el inicio de su administración, la Mandataria ha mantenido a la entidad dentro de los proyectos estratégicos del país, impulsando obras de alto impacto orientadas a mejorar la movilidad, fortalecer los servicios de salud y consolidar el desarrollo del sur del estado, una región que durante años ha demandado mayor atención federal.

Destaca la inauguración del Puente Nichupté.

Uno de los proyectos más emblemáticos es el Puente Vehicular Nichupté, considerado una de las obras de movilidad más importantes en la historia de Cancún y que hoy será inaugurado. La infraestructura conectará la avenida Luis Donaldo Colosio con el bulevar Kukulcán, permitirá reducir los tiempos de traslado hacia la zona hotelera, desahogar el intenso tráfico diario y mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias climáticas como huracanes. Esta obra representa una solución largamente esperada para residentes, trabajadores del sector turístico y visitantes nacionales e internacionales. El proyecto incluye el Entronque Kukulcán, que permitirá eliminar cuellos de botella en los principales accesos hacia la zona hotelera.

En paralelo, el Gobierno federal mantiene como prioridad la consolidación del Tren Maya, uno de los motores económicos más relevantes del sureste mexicano. Aunque su construcción inició en la administración anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su respaldo para fortalecer su operación, mantenimiento y expansión hacia la modalidad de carga. Con ello se busca no solo impulsar el turismo, sino también facilitar el transporte de mercancías, atraer inversión y generar nuevas oportunidades económicas para Quintana Roo.

Se fortalece el proyecto del Tren Maya.

La conectividad se refuerza además con obras carreteras como Cancún–Costa Mujeres, que permitirá una mejor integración territorial hacia una de las zonas con mayor potencial turístico e inmobiliario del norte del estado. Actualmente en ejecución, el Bulevar Turístico Cancún–Isla Blanca contempla una inversión total de 380 millones 962 mil pesos, con una fecha estimada de conclusión entre noviembre y diciembre del 2026, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, responsable de los trabajos.

La intervención abarca la construcción y modernización de 4.2 kilómetros en la zona continental del municipio Isla Mujeres, específicamente en el tramo que va del kilómetro 7 al 11 de la vía que conecta Cancún con Isla Blanca y Costa Mujeres. Como parte del mismo esquema de conectividad para la zona norte del estado, se incluye el ramal Javier Rojo Gómez, orientado a reforzar la red carretera en el área de influencia del proyecto.

De manera simultánea, el programa de rehabilitación carretera conocido como Mega Bachetón avanza con la intervención de cerca de mil kilómetros de la red federal libre de peaje. Esta estrategia busca mejorar la seguridad vial, reducir daños vehiculares y atender afectaciones acumuladas por desgaste y obras previas. El conjunto de estas acciones representa una inversión superior a mil 800 millones de pesos, destinada al fortalecimiento y mantenimiento de la red carretera federal en el estado.

Claudia Sheinbaum ha dejado claro que su administración prioriza proyectos que mejoren la movilidad y reduzcan los rezagos históricos en entidades con alto crecimiento turístico como Quintana Roo. Subrayó que estas obras no solo impactan al turismo, sino también la calidad de vida de los habitantes, al facilitar traslados y detonar el desarrollo económico.

Nuevos centros de atención

La inversión federal también es visible en el sector Salud, donde durante años el sur del estado enfrentó rezagos importantes en infraestructura hospitalaria, lo que obligaba a cientos de familias a trasladarse a Cancún o incluso a Mérida para recibir atención especializada. Ese panorama ha comenzado a modificarse con nuevas obras de gran escala en la entidad.

Construyen hospitales en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto.

Entre los proyectos más relevantes destaca el nuevo Hospital General de Chetumal, que contará con 120 camas, 41 consultorios y cinco quirófanos, además de especialidades como cardiología, neurología, nefrología, traumatología y ginecobstetricia. Esta infraestructura representa una transformación significativa para la capital del estado y para la zona sur en su conjunto.

El antiguo nosocomio de Cancún será reconvertido en un Hospital Materno Infantil, con servicios para embarazadas, recién nacidos y atención de parto humanizado. En el nosocomio Dr. Jesús Kumate Rodríguez se proyecta la construcción de una nueva torre hospitalaria con 100 camas, concebida para responder al crecimiento poblacional acelerado. El proyecto contempla una inversión superior a los 500 millones de pesos y su entrega está prevista para el 2027, junto con la rehabilitación del Hospital General Regional 17 del IMSS.

Para fortalecer la infraestructura sanitaria, también se incluye la edificación de un nuevo Hospital General en Chetumal, con una inversión estimada de 2 mil 700 millones de pesos, así como una nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Playa del Carmen. Mientras que en la zona maya avanza el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, una obra esperada durante años que contará con 60 camas, 21 consultorios y tres quirófanos.

A ello se suma el enfoque para atender la deuda histórica con estos pueblos a través del programa México Imparable, que contempla la creación de 100 centros comunitarios para jóvenes. En total, se contemplan cuatro nuevas obras hospitalarias y la remodelación de 10 unidades médicas en toda la entidad.

Educación, otra prioridad

En el ámbito educativo, la Presidenta anunció la construcción de nuevos bachilleratos para ampliar la cobertura escolar. Asimismo, se contempla la apertura de dos Unidades Académicas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ubicadas en Playa del Carmen y Chetumal.

Se anunció la reconversión del Hospital General de Chetumal, cuyo edificio será adaptado para albergar la UNRC, incluyendo consultorios que funcionarán como espacios para la formación profesional en salud. La sede de Playa del Carmen está prevista para iniciar durante el presente ciclo escolar, mientras que la de Chetumal abrirá sus puertas el próximo año.

Impulso de proyectos que impactan a miles de familias

De acuerdo con datos de la Delegación de Bienestar, en el estado más de 300 mil personas reciben al menos un apoyo federal. Destacan la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores con más de 180 mil beneficiarios; la Pensión para Personas con Discapacidad con 25 mil derechohabientes; las Becas para el Bienestar que benefician a más de 120 mil estudiantes; y el programa Mujeres Bienestar.

Se impulsan Programas de Vivienda para el Bienestar que buscan ampliar el acceso a hogares dignos en Quintana Roo.

A estos programas se suma la estrategia de atención médica Salud Casa por Casa. Más allá de los apoyos sociales, Quintana Roo cuenta con el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y los Programas de Vivienda para el Bienestar.

En total, la inversión federal para Quintana Roo supera los 5 mil 988 millones de pesos en infraestructura carretera, puentes, hospitales y educación, cifra que refleja la relevancia estratégica del estado dentro del proyecto nacional. A futuro, el Gobierno federal contempla la consolidación total del Tren Maya de carga y nuevas inversiones mixtas que podrían traducirse en más carreteras y mayor conectividad logística.

Las obras no solo representan concreto y acero, representan hospitales más cerca de casa, menos horas atrapados en el tráfico, mejores carreteras y más oportunidades para los jóvenes. Para Quintana Roo, la administración de Claudia Sheinbaum ha significado continuidad, pero también expansión de proyectos que podrían marcar un antes y un después en la historia de la entidad.

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JGH