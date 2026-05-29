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Quintana Roo / Riviera Maya

Fuertes lluvias dejan sin energía eléctrica a comunidades de Felipe Carrillo Puerto

Un apagón de más de 13 horas afectó a comunidades de la ruta Dzula-Naranjal Poniente tras las lluvias y fuertes vientos.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

29 de may de 2026

1 min

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Habitantes señalaron que el apagón afecta a localidades como Laguna Kana, Yoactun y Santa Cruz Santa María
Habitantes señalaron que el apagón afecta a localidades como Laguna Kana, Yoactun y Santa Cruz Santa María / Justino Xiu Chan

Un apagones que se ha prolongados por casi 13 horas en la ruta de Dzula-Naranjal Poniente , es lo que ha generado el mal tiempo que impera en la zona centro de la entidad, afectando a más de 5 mil habitantes de esta región.

Después de información da a conocer por los propios afectados indicaron que desde la noche de ayer aproximadamente a las 21 horas tras una fuerte lluvia que fue acompañado por tormentas eléctricas y fuertes vientos vino a provocar el corte del suministro eléctrico en la ruta de la comunidad de Dzula y Naranjal Poniente, afectando localidades intermedias, como Laguna Kana, Yoactun, Santa Cruz Santa María.

Elementos de seguridad realizaron recorridos en las zonas afectadas durante el apagón registrado cerca de la medianoche

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Los afectados indican que las posibles causas fueron los fuertes vientos que provocaron que la rama de los árboles que se encuentran cerca de la red golpearon los cables de suministro eléctrico provocando la caída de las cuchillas dejando toda la ruta sin este servicio.

Refieren que han pasado más de 13 horas con esta afectación y sin que hasta el momento alguna brigada de la Comisión Federal de Electricidad acuda a la zona para realizar los trabajos necesarios para poder restablecer el servicio.

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