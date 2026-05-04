¿Dónde está Rubén Rocha Moya y tiene fuero? Harfuch aclara su estatus y seguridad en Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró el estatus legal y el dispositivo de seguridad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de las investigaciones derivadas de la solicitud de extradición por parte de autoridades de Estados Unidos.

Durante la conferencia encabezada junto a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, el funcionario respondió a cuestionamientos sobre la situación jurídica del mandatario y las medidas de protección implementadas.

¿Rubén Rocha Moya tiene fuero tras pedir licencia?

García Harfuch señaló que, tras separarse temporalmente del cargo, el gobernador con licencia no contaría con fuero, aunque subrayó que la precisión jurídica corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que ya inició las investigaciones.

El secretario explicó que, a diferencia de otros cargos como el de senador —que sí mantiene esta protección constitucional—, el caso del exmandatario estatal deberá ser determinado por las autoridades ministeriales conforme avance el proceso.

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Confirman que Rocha Moya permanece en Sinaloa

Uno de los puntos clave de la conferencia fue la ubicación del gobernador con licencia. García Harfuch indicó que, de acuerdo con la información disponible, Rubén Rocha Moya continúa en territorio sinaloense.

Aunque reconoció no tener confirmación directa en tiempo real, el titular de la SSPC sostuvo que “hasta donde se tiene entendido” el exgobernador permanece en Sinaloa, lo que descarta versiones sobre una posible salida del país.

Seguridad personal y situación de otros funcionarios

El funcionario también abordó el tema del dispositivo de seguridad. Afirmó que Rocha Moya cuenta con medidas de protección, como ocurre en casos donde existe una evaluación de riesgo.

En contraste, precisó que ninguno de los otros funcionarios señalados en las acusaciones ha solicitado seguridad hasta el momento.

Estrategia contra objetivos prioritarios en Sinaloa

En materia de seguridad, García Harfuch destacó que el reforzamiento de fuerzas federales en Sinaloa forma parte de una estrategia sostenida desde el inicio de la actual administración.

Detalló que las operaciones contra objetivos prioritarios continúan activas, con resultados en detenciones relevantes y aseguramientos de armamento, además de operativos recientes en zonas como el Triángulo Dorado.

El secretario subrayó que estos despliegues buscan proteger a la población y debilitar las estructuras criminales, en un contexto de coordinación permanente entre autoridades federales y estatales.

Investigación sigue en manos de la FGR

Finalmente, reiteró que cualquier información adicional sobre las acusaciones provenientes de Estados Unidos será gestionada por la Secretaría e Relaciones Exteriores y analizada por la FGR, que encabeza la investigación formal.

El mensaje del gabinete de seguridad fue claro: las acciones continúan en el marco de la ley, con presencia institucional en Sinaloa y seguimiento puntual de cada caso.

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