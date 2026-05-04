No hay Mañanera este 5 de mayo; Presidenta Sheinbaum invita al homenaje a Ignacio Zaragoza desde Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha modificado su agenda oficial para este martes 5 de mayo de 2026, confirmando que no se llevará a cabo la tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional ni en territorio poblano. El motivo se debe a las ceremonias conmemorativas por el 164° aniversario de la Batalla de Puebla.

A través de la Coordinación General de Comunicación Social, se informó que la mandataria viajará al estado de Puebla para liderar el homenaje al general Ignacio Zaragoza. La mandataria invitó a la ciudadanía a sumarse a esta celebración, destacando la importancia histórica de la soberanía nacional y el legado de quienes defendieron al país en 1862.

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Detalles del homenaje a Ignacio Zaragoza desde Puebla

Para seguir en vivo las actividades de la conmemoración del 164° Aniversario de la Batalla de Puebla este martes 5 de mayo de 2026, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Puebla han dispuesto diversas plataformas para la cobertura total de todo el evento.

Mañana 5 de mayo no habrá mañanera del pueblo, pero los invito a ver el homenaje al general Zaragoza y escuchar el mensaje desde Puebla a las 9 am. pic.twitter.com/zHDfj6xd1N — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 5, 2026

La transmisión oficial comenzará desde las 09:00 horas (Tiempo del Centro de México) con la Ceremonia Conmemorativa y Ofrenda Floral en el Mausoleo al General Ignacio Zaragoza. A las 10:00 horas dará inicio el Desfile Cívico-Militar, que se extenderá aproximadamente hasta el mediodía.

¿Dónde ver el Desfile Cívico-Militar del aniversario de la Batalla de Puebla?

A través del canal de YouTube de la Presidencia de la República y las cuentas oficiales de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Facebook y X (antes Twitter) es posible ver el evento. Por otro lado; el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) transmitirá la señal oficial en sus redes sociales y en su canal de YouTube.

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Se recomienda conectarse al menos 15 minutos antes de las 9:00 de la mañana para asegurar el acceso a los enlaces en vivo, ya que se espera una alta audiencia digital debido a la relevancia del evento y la participación de la mandataria.

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