Plan México se acelera: Sheinbaum anuncia inversión récord, ventanilla única y permisos en 30 días

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación del fortalecimiento de inversiones del “Plan México”, en un evento realizado en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, donde anunció una serie de medidas para acelerar el crecimiento económico, facilitar la inversión y generar empleo en el país.

El acto reunió a integrantes del gabinete federal, representantes del sector empresarial y autoridades estatales, en un contexto marcado por la necesidad de consolidar a México como un destino atractivo para el capital productivo, tanto nacional como extranjero.

¿Qué cambios incluye el fortalecimiento del Plan México?

Durante su mensaje, la mandataria destacó que el objetivo central del plan es impulsar la producción nacional, fortalecer el mercado interno y aumentar las exportaciones, bajo un enfoque de desarrollo con bienestar.

Entre las acciones clave se encuentra la creación de una ventanilla única de inversión, que permitirá simplificar los trámites y reducir los tiempos de autorización. De acuerdo con lo expuesto, los proyectos podrán obtener luz verde en un plazo máximo de 90 días, mientras que algunos casos específicos podrían resolverse en menos de 30 días.

Asimismo, se anunció la implementación de una ventanilla única para comercio exterior, con la que se integrarán en un solo proceso los trámites que anteriormente se realizaban ante distintas dependencias.

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Estas medidas buscan reducir la burocracia y brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas, uno de los principales reclamos del sector empresarial en los últimos años.

Energía, infraestructura y empleo: los pilares de la estrategia

Uno de los ejes más relevantes del anuncio fue el impulso al sector energético, donde se prevé un incremento en la participación de energías renovables. El gobierno federal ya autorizó nuevos proyectos privados y mixtos para ampliar la capacidad de generación eléctrica, con el objetivo de garantizar el suministro necesario para el crecimiento industrial.

Además, se informó sobre un ambicioso programa de infraestructura carretera, que contempla decenas de proyectos en todo el país, con una inversión superior a los 500 mil millones de pesos y la generación de más de un millón de empleos directos e indirectos.

En paralelo, dependencias como Cofepris y el SAT anunciaron ajustes regulatorios para reducir tiempos y requisitos, lo que permitirá agilizar la operación de empresas y fomentar nuevas inversiones.

Plan México fortalece inversiones. Ciudad de México https://t.co/MZAJVK7a6e — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 4, 2026

Sheinbaum: crecimiento con bienestar y sin privilegios fiscales

La presidenta subrayó que el crecimiento económico no debe limitarse a indicadores macroeconómicos, sino traducirse en mejores condiciones de vida para la población.

Destacó que México mantiene estabilidad en variables clave como la inflación, el tipo de cambio y el empleo, además de un aumento en las exportaciones y una balanza comercial positiva.

También dejó claro que el fortalecimiento del Plan México no implica concesiones fiscales indebidas, al reiterar que no habrá condonaciones de impuestos ni espacios para la ilegalidad, aunque sí se garantizará claridad en auditorías y reglas tributarias.

Coordinación entre gobierno y sector privado

El evento también evidenció un esfuerzo de coordinación entre el gobierno federal, la iniciativa privada y los gobiernos estatales, con el objetivo de detonar proyectos estratégicos en distintas regiones del país.

Marcelo Ebrard Casuabón, secretario de Economía: / Cuartoscuro

Desde la Secretaría de Economía se destacó que estas acciones responden a las demandas del sector productivo para invertir con mayor rapidez y certidumbre, mientras que representantes empresariales manifestaron su disposición para generar empleo, cumplir con la ley y participar en el desarrollo económico nacional.

Con este paquete de medidas, el gobierno busca consolidar una estrategia de largo plazo que combine crecimiento económico, innovación y bienestar social, en un entorno global marcado por la competencia y la reconfiguración de cadenas productivas.

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