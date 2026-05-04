Presidenta Sheinbaum reporta saldo blanco tras sismo en Oaxaca; Sismológico ajusta magnitud a 5.6

Luego del sismo registrado la mañana de este lunes 4 de mayo en el sur del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas, tras el balance preliminar realizado por autoridades de Protección Civil.

El movimiento telúrico ocurrió a las 09:19 horas y fue perceptible en diversas entidades, incluida la Ciudad de México, donde se activó la Alerta Sísmica como medida preventiva.

Sheinbaum confirma saldo blanco tras el sismo

A través de un mensaje, la mandataria federal señaló que la Coordinación Nacional de Protección Civil le reportó que, tras los primeros recorridos y evaluaciones, no se han identificado afectaciones relevantes.

El pronunciamiento se dio minutos después del evento, como parte del protocolo de comunicación oficial para mantener informada a la población ante este tipo de fenómenos.

Sismológico ajusta magnitud del temblor

Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) actualizó la información preliminar y corrigió la magnitud del sismo, que pasó de 6.0 a 5.6.

De acuerdo con el organismo, el epicentro se localizó a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una profundidad aproximada de 9 kilómetros, lo que explica su percepción en distintas regiones.

Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo. https://t.co/dg1HmGMvGd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 4, 2026

Activación de protocolos y monitoreo

Tras el movimiento, autoridades federales y estatales activaron los protocolos de revisión en zonas potencialmente afectadas, especialmente en Oaxaca, donde se ubicó el epicentro.

En la Ciudad de México, el sistema de alerta permitió la evacuación preventiva de edificios y la implementación de medidas de seguridad por parte de la población.

SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/1s0QNtQsrU — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

Llamado a la calma y prevención

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, seguir información oficial y revisar posibles daños en viviendas, además de estar atentos ante eventuales réplicas.

El sismo de este lunes se suma a la actividad sísmica habitual del país, por lo que la coordinación entre instituciones y la cultura de prevención continúan siendo elementos clave para reducir riesgos.

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