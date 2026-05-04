Sheinbaum confirma seguridad para Rocha Moya tras acusaciones de EU: “Se hizo un análisis de riesgo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta actualmente con un esquema de seguridad otorgado por el Gobierno federal, en medio de las acusaciones que enfrenta por parte de autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la protección fue asignada tras un análisis de riesgo realizado por el Gabinete de Seguridad, procedimiento que aplica tanto para funcionarios públicos como para cualquier persona que enfrente posibles amenazas a su integridad.

¿Por qué Rocha Moya tiene seguridad?

Sheinbaum detalló que la asignación de escoltas o protección institucional responde a evaluaciones específicas sobre el nivel de riesgo de una persona. En este caso, señaló que la situación actual del mandatario con licencia justificó la implementación de medidas de resguardo.

Explicó que este mecanismo no es exclusivo para gobernadores, sino que puede aplicarse a legisladores o incluso ciudadanos, siempre que exista una solicitud y se confirme la necesidad de protección.

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Contexto: acusaciones de EU y licencia del cargo

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera, junto a otros nueve funcionarios, en una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.

El caso ha generado tensión política, tanto por el alcance de las acusaciones como por el impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Funcionarios señalados en la investigación

Además de Rocha Moya, en la lista de personas señaladas figuran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil —quien también solicitó licencia—, así como otros funcionarios y exfuncionarios del ámbito estatal y de seguridad.

Entre ellos se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito, Gerardo Mérida Sánchez y Juan Valenzuela Millán.

#MañaneraDelPueblo. “La política es eficacia y principios”, advierte @Claudiashein al citar a @lopezobrador_ . “Hoy más que nunca es el tiempo de los principios: la defensa de la honestidad y la defensa de la soberanía”. pic.twitter.com/54TrUdpcx6 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 4, 2026

Rocha Moya rechaza acusaciones

El gobernador con licencia ha negado los señalamientos en su contra, calificándolos como falsos. Afirmó que su trayectoria y desempeño público respaldan su postura, y aseguró no tener temor ante las investigaciones en curso.

Mientras tanto, el Gobierno federal reiteró que el caso será atendido conforme a la ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

La situación sigue en desarrollo y será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar los pasos legales a seguir en México.

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