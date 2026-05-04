Imprudencia al volante provoca accidente vial y deja dos lesionados en Chetumal

La imprudencia al volante y el desacato a los señalamientos de tránsito provocaron un aparatoso accidente vial durante los últimos minutos de este domingo en la capital del estado, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, dos personas lesionadas y una vivienda afectada. El incidente, que movilizó a los cuerpos de emergencia, tuvo lugar el cruce de la avenida Benito Juárez con San Salvador e involucró a dos automóviles y una motocicleta.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se desencadenó cuando uno de los conductores involucrados no respetó el alto total marcado por el disco fijo. Los vehículos protagonistas del impacto inicial fueron un Chevrolet Beat color gris y una unidad compacta de color blanco. La fuerza del choque entre ambos automóviles fue de tal magnitud que las unidades perdieron el control de su trayectoria de forma inmediata, proyectándose hacia los costados de la vialidad.

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En ese preciso instante, un motociclista y su acompañante se encontraban detenidos cumpliendo correctamente con su señal de alto y esperando el momento oportuno para incorporarse a la circulación. Sin embargo, el destino los alcanzó cuando una de las unidades motorizadas, tras el impacto principal, se desplazó sin control hacia ellos.

La inercia del choque proyectó al vehículo contra la motocicleta, derribando a sus ocupantes de forma violenta antes de que el automóvil terminara estrellándose e introduciéndose parcialmente en un predio particular ubicado en la esquina. Testigos del accidente solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades a través de la línea de emergencia 911.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al conductor de la motocicleta y a su acompañante. Ambos presentaban diversas contusiones y laceraciones derivadas de la caída y el golpe directo del vehículo; tras ser estabilizados en el lugar, se evaluó su estado de salud para determinar si requerían traslado hospitalario.

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Elementos de la Dirección de Tránsito se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Las unidades siniestradas presentaban daños severos en sus carrocerías.

El impacto contra el inmueble también generó daños a la estructura de la propiedad, lo que agrava la situación jurídica del responsable, quien deberá responder no solo por las lesiones de los motociclistas y los daños a los otros vehículos, sino también por las afectaciones al patrimonio privado. Las unidades fueron remolcadas al corralón.