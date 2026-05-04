Caminata Sobre el Mar 2026 de Progreso registró a más de mil 500 personas

Con una destacada participación ciudadana, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) llevó a cabo con gran éxito la Caminata Sobre el Mar 2026, actividad conmemorativa realizada en el marco del 133 aniversario del Faro de Progreso, símbolo histórico y marítimo emblemático del estado.

El fin de semana, familias, visitantes y la comunidad portuaria se dieron cita para formar parte de esta experiencia, recorriendo el Muelle de Arcos del puerto de Progreso en un ambiente de convivencia, seguridad y cercanía con el entorno portuario.

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Como parte del recorrido, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la historia del puerto, mediante la presentación de contenido sobre sus orígenes, evolución e importancia en el desarrollo económico y marítimo de Yucatán, lo que enriqueció la experiencia con un componente cultural.

La Caminata Sobre el Mar 2026 registró una participación aproximada de mil 795 personas, consolidándose como una actividad que fortaleció el vínculo entre el puerto y la ciudadanía, además de promover el reconocimiento del patrimonio histórico portuario.

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El evento se desarrolló en un entorno seguro y ordenado, gracias a la coordinación de la Capitanía de Puerto Progreso, Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Cruz Roja Delegación Progreso, Protección Civil, personal de la Novena Zona Naval, Autovías Libramiento Progreso y colaboradores de la Asipona Progreso, quienes implementaron las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los asistentes.

La Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso refrendó su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan la vinculación puerto-ciudad, promuevan el reconocimiento del patrimonio histórico portuario y generen espacios de convivencia para familias y visitantes.