“El Chapo” Guzmán pide su extradición a México: esto dijo en nuevas cartas desde prisión en Estados Unidos

Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, volvió a solicitar ante un tribunal federal en Nueva York su extradición a México, en una nueva ofensiva legal desde la prisión de máxima seguridad donde cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

A través de cartas escritas a mano, el narcotraficante insistió en que busca regresar a territorio mexicano y cuestionó la legalidad de su proceso judicial en el país vecino.

“El Chapo” insiste en su extradición a México

En un documento fechado el 23 de abril, Guzmán Loera señaló que continúa “luchando” para que las autoridades estadounidenses atiendan su petición de ser trasladado a México.

En su escrito, dirigido a la corte, pidió que se respeten sus derechos para solicitar la extradición, además de que se revisen aspectos que, según él, vulneraron su sentencia.

El capo argumentó que su caso debe ser reconsiderado bajo criterios de equidad dentro del sistema legal federal de Estados Unidos.

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Cuestiona su juicio y pide acceso a documentos

En una segunda carta, fechada el 4 de mayo, el exlíder criminal solicitó acceso a los expedientes y documentos presentados por el Gobierno estadounidense durante su juicio.

De acuerdo con su versión, las autoridades no lograron justificar plenamente la severidad de su condena, por lo que considera que su castigo fue desproporcionado.

También pidió revisar el proceso de deliberación del jurado, al asegurar que existieron fallas que derivaron en un veredicto incorrecto.

Busca apelación y nuevo juicio

Guzmán Loera afirmó que desde hace más de tres años intenta que se acepte un recurso de apelación que permita reabrir su caso.

En ese contexto, reiteró su inconformidad con el desarrollo del juicio que lo llevó a ser condenado en 2019 por múltiples delitos, entre ellos tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y lavado de dinero.

#ÚLTIMAHORA | El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, 'El Chapo', pide su extradición a México. pic.twitter.com/nATddB7yBG — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 4, 2026

Condena histórica en Estados Unidos

El proceso contra “El Chapo” es considerado uno de los más relevantes en materia de narcotráfico en Estados Unidos. Tras un juicio que se extendió por varios meses, un jurado lo declaró culpable de diez cargos relacionados con la operación de una organización criminal de alcance internacional.

Actualmente, el exlíder del Cártel de Sinaloa permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, desde donde continúa impulsando acciones legales para modificar su situación jurídica.

Sus recientes solicitudes reavivan el debate sobre la viabilidad de una extradición en un caso ya juzgado y sentenciado bajo la legislación estadounidense.

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