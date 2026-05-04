Campeche iniciará dispersión de moscas estériles contra el gusano barrenador

En Campeche la dispersión de moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado (GBG) podría iniciar después de mediados de año, como parte de las acciones federales de contención contra la Cochliomyia hominivorax.

Hasta el 26 de abril, esta plaga ha provocado afectaciones en 563 bovinos, además de otras especies de valor comercial. La titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), Roxana Rivera Peña, señaló que el proyecto contribuirá a la protección del sector ganadero y a la reactivación del comercio seguro.

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El primer caso en Campeche se registró a finales de 2024 en el municipio de Candelaria, donde se creó un cerco sanitario en la frontera con Guatemala.

La SADER informó que la planta de producción de moscas estériles en Metapa, Chiapas, tiene un avance del 75% y se prevé que inicie operaciones a finales de junio.

De acuerdo con el Senasica, entre el 20 de noviembre de 2024 y el 26 de abril de 2026, en Campeche se han registrado 877 casos de GBG en 10 especies diferentes.