“Soldado por un día”: Defensa invita a campechanos a participar en actividades de mayo

Con seis actividades, dos en la capital, dos en Xpujil y dos en Escárcega, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) impulsará acercamientos con los campechanos, por medio de acciones como el “Soldado por un día”, en beneficio a un menor de edad en el 11 Regimiento de Caballería, donde incluso habrá presentaciones de francotiradores del “Ejército Mexicano”.

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El Teniente de Infantería Patrick Rodríguez Rodríguez, perteneciente al 10mo Batallón en Campeche, destacó que las labores inician este cinco de mayo con la celebración de toma y protesta de bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional (SMN) de la clase 2007.

Destacó que serán 255 jóvenes, de los cuales 252 son varones y tres mujeres voluntarias, los que estarán presentes por la Defensa. Igual habrá elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

De ahí será hasta el siete de mayo cuando se realizará una conferencia de los símbolos patrios en la Secundaria General Número 13 de Escárcega, Campeche. Luego, el 11 de mayo, habrá una “Ceremonia con honores a la Bandera” en Xpujil, en las instalaciones de la Escuela Primaria Bilingüe “Manuel Crescencio Rejón”.

Una de las fechas más importantes será el 19 de mayo, cuando se realice la actividad “Soldado por un día” en Escárcega, donde habrá honores a la bandera, nombramiento y entrega de placa de identidad al niño soldado por un día y exhibiciones del equipo de francotiradores, ganado militar y otras.

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JGH