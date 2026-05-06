Sheinbaum respalda a Reyes Sandoval ante crisis en el IPN y propone consulta para elegir nueva dirección

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo al director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, en medio de los señalamientos y tensiones internas que enfrenta la institución.

Durante la conferencia mañanera realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la situación en el Politécnico, las investigaciones relacionadas con el secretario académico y el conflicto por la fundación vinculada al instituto.

Sheinbaum aseguró tener una “muy buena opinión” de Reyes Sandoval, a quien describió como una figura académica destacada y con trayectoria internacional. La presidenta recordó que el actual director del IPN estudió en esa institución, continuó su formación en el extranjero y desarrolló investigación en la Universidad de Oxford, particularmente en temas relacionados con vacunas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Arturo Reyes Sandoval?

La mandataria defendió que Reyes Sandoval decidió regresar a México para dirigir el Instituto Politécnico Nacional, pese a contar con condiciones favorables de desarrollo profesional en Reino Unido. Según Sheinbaum, el académico ha realizado un buen trabajo al frente del IPN, especialmente por el crecimiento de la matrícula durante su gestión.

La presidenta explicó que, desde la llegada de Reyes Sandoval, el Politécnico aumentó su matrícula en cerca de 30 mil estudiantes. Sin embargo, señaló que el presupuesto de la institución se mantuvo prácticamente igual, con incrementos relacionados solo con la inflación, lo que generó nuevas necesidades financieras, sobre todo para la contratación de maestras y maestros.

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Por ello, Sheinbaum indicó que su gobierno ya revisa, junto con la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado, la manera de apoyar al IPN con los recursos necesarios para su operación.

¿Qué pasará con las investigaciones en el IPN?

Sobre las investigaciones relacionadas con el secretario académico del IPN, Sheinbaum aclaró que si se comprueba alguna irregularidad deberá aplicarse la ley. La presidenta sostuvo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debe revisar los señalamientos y, en caso de encontrar responsabilidades, proceder con las sanciones correspondientes.

También pidió a Reyes Sandoval explicar públicamente el conflicto con la fundación del Politécnico. De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, el director le informó que existían problemas de transparencia en el uso de recursos, razón por la cual se tomó la decisión de cerrar dicha fundación.

¿Sheinbaum propone democratizar la elección del director del IPN?

La presidenta también abordó el proceso de sucesión en el IPN, previsto para diciembre. Señaló que, como ocurre en otras instituciones, cuando se acerca el relevo en la dirección comienzan disputas internas y ataques entre grupos interesados en ocupar el cargo.

Ante ello, Sheinbaum propuso realizar una consulta dentro del Politécnico para que la comunidad participe en la elección de una terna de perfiles rumbo a la próxima dirección general. La mandataria planteó que esta medida permitiría democratizar el proceso y dar voz a estudiantes, docentes y trabajadores.

#MañaneraDelPueblo. Propone la presidenta @Claudiashein hacer una consulta y democratizar la elección del próximo director o directora del @IPN_MX . “Si toda mi vía luche porque esto se haga en la UNAM, lo impulsamos en el Poli”, subraya . pic.twitter.com/ErmJTwTkHU — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 6, 2026

Sheinbaum adelantó que instruirá a Mario Delgado para presentar una propuesta sobre cómo podría organizarse este mecanismo de consulta. Con ello, dijo, se buscaría elegir al mejor perfil para encabezar una de las instituciones educativas más importantes del país.

La presidenta cerró su respuesta con un mensaje de tranquilidad para la comunidad politécnica: aseguró que no habrá problemas con el IPN, que su gobierno respaldará a la institución y que cualquier irregularidad deberá investigarse sin afectar el funcionamiento académico del Politécnico.

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