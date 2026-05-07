Claudia Sheinbaum confirma renuncia de Tatiana Clouthier al Instituto de Mexicanos en el Exterior

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Tatiana Clouthier dejó la titularidad del Instituto de Mexicanos en el Exterior, luego de presentar su renuncia al cargo.

La mandataria federal explicó el motivo de la reciente visita de Clouthier a Palacio Nacional, realizada el martes pasado, y destacó el trabajo que desempeñó en la vinculación con comunidades mexicanas fuera del país.

Durante la conferencia mañanera encabezada desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre el encuentro con la exfuncionaria. La presidenta respondió que Clouthier acudió después de haberle enviado su renuncia y precisó que su salida está relacionada con su intención de participar en actividades políticas en Nuevo León.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la renuncia de Tatiana Clouthier?

Claudia Sheinbaum señaló que Tatiana Clouthier realizó un “extraordinario trabajo” al frente del Instituto de Mexicanos en el Exterior, especialmente por su labor de acercamiento con connacionales en Estados Unidos, aunque también con comunidades mexicanas en otros países.

La presidenta explicó que Clouthier tomó la decisión de dejar el cargo porque quiere ir a trabajar a Nuevo León. En ese sentido, recordó que ya había establecido un criterio para quienes tengan interés en competir en el proceso electoral de 2027: deben separarse de sus responsabilidades públicas.

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“Todo aquel que quiera ir a competir a la elección del 27 tiene que dejar sus cargos”, recordó Sheinbaum al hablar sobre el caso de Clouthier.

¿Tatiana Clouthier ya está fuera del Instituto de Mexicanos en el Exterior?

Ante la pregunta directa sobre si Tatiana Clouthier ya se encontraba fuera del instituto, Sheinbaum confirmó que sí. Según la mandataria, su salida habría surtido efecto desde el día anterior a la conferencia.

La presidenta también expresó reconocimiento personal hacia Clouthier, a quien describió como una mujer extraordinaria y una figura especial dentro del movimiento. Además, señaló que, en caso de buscar una candidatura o participar políticamente, deberá seguir los criterios internos de Morena.

¿Qué sigue para Tatiana Clouthier rumbo a 2027?

Con su salida del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier abre una nueva etapa política vinculada a Nuevo León, entidad donde ha tenido presencia pública y trayectoria dentro del movimiento oficialista.

Aunque Sheinbaum no detalló qué cargo podría buscar, dejó claro que su renuncia se enmarca en la regla de separación de cargos para quienes aspiren a competir en las elecciones de 2027. Así, la visita de Clouthier a Palacio Nacional quedó relacionada con el cierre formal de su responsabilidad en el instituto y el inicio de una posible ruta política en su estado.

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