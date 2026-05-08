Alumnos podrán pasar de año con hasta 4 materias reprobadas: SCJN avala cambios en la SEP

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el Acuerdo 10/09/23 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual modifica los criterios de evaluación y promoción para más de 23 millones de estudiantes de educación básica en México.

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La resolución, aprobada por unanimidad este jueves 7 de mayo de 2026, negó un amparo promovido por el Colegio Roble, el cual argumentaba que estas medidas vulneraban el derecho a una educación de excelencia. El proyecto, a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, establece que la excelencia educativa no depende de altos índices de reprobación, sino de garantizar que los menores permanezcan dentro del sistema escolar.

¿Qué cambia en las escuelas?

Preescolar y 1° de primaria: La promoción será automática por el solo hecho de cursar el grado.

La promoción será automática por el solo hecho de cursar el grado. Primaria (2° a 6°): Los alumnos acreditarán el grado con un promedio mínimo de 6 .

Los alumnos acreditarán el grado con un . Secundaria: Un estudiante solo repetirá el año si reprueba cinco o más asignaturas . Con menos materias reprobadas, podrá regularizarse en el grado siguiente.

Un estudiante solo repetirá el año si reprueba . Con menos materias reprobadas, podrá regularizarse en el grado siguiente. Asistencia: Se elimina el requisito del 80% de asistencia obligatoria para aprobar.

Se elimina el requisito del obligatoria para aprobar. Evaluación: Se prioriza el enfoque formativo y cualitativo sobre las calificaciones numéricas tradicionales.

Ola de críticas en redes sociales

La decisión ha desatado una fuerte controversia. En redes sociales, miles de usuarios han manifestado su rechazo bajo el argumento de que estas reglas fomentan el "pase automático" y la mediocridad. Entre las críticas más frecuentes se encuentran señalamientos de que la medida elimina el valor del esfuerzo y debilita la preparación de los jóvenes para niveles superiores como el bachillerato y la universidad.

🚨La SCJN avala el acuerdo que prohíbe reprobar a alumnos de educación básica en México.



​Esta normativa aplica para todas las escuelas públicas y privadas del país. pic.twitter.com/B40ITvydRt — Azucena Uresti (@azucenau) May 8, 2026

Por el contrario, la SEP defiende el modelo asegurando que es más humano e inclusivo, diseñado para evitar la deserción escolar motivada por problemas económicos o de salud. Con esta sentencia definitiva, todas las escuelas públicas y privadas del país están obligadas a aplicar estas normas a partir del ciclo escolar vigente.

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