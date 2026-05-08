Segob aclara visita de Isabel Díaz Ayuso a México: “se desarrolló en total libertad”

La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado para aclarar que la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México se desarrolló en un ambiente de “total libertad”.

La dependencia federal respondió así a las versiones y debates generados en torno a la presencia de la política española en el país.

En el mensaje, publicado este 8 de mayo de 2026, Gobernación sostuvo que el recorrido de Díaz Ayuso por México ocurrió sin restricciones por parte del Gobierno federal y remarcó que la libertad de expresión y de participación pública forman parte de los principios que caracterizan a la actual administración.

¿Qué dijo Segob sobre la visita de Isabel Díaz Ayuso?

La Secretaría de Gobernación aclaró que en ningún momento se intentó evitar alguna de las presentaciones públicas o privadas de Isabel Díaz Ayuso durante su estancia en México.

“Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad”, señaló la dependencia.

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El comunicado también subrayó que México vive un contexto de debate abierto de ideas y de participación ciudadana, por lo que la presencia de figuras políticas extranjeras puede generar discusión pública sin que eso implique censura o impedimento institucional.

¿Por qué la visita de Díaz Ayuso generó debate en México?

La presencia de Isabel Díaz Ayuso en México provocó reacciones políticas debido a su perfil como una de las principales figuras de la derecha española. Su visita se dio en medio de diferencias ideológicas entre sectores conservadores de España y el gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta mexicana ya había señalado que Díaz Ayuso tiene derecho a visitar México, participar en actividades y expresar sus posturas, aunque también puntualizó que sus declaraciones pueden ser debatidas públicamente.

#SEGOBInforma📢

Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, @IdiazAyuso, a #México, la #Segob aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno.



📃Comunicado:… pic.twitter.com/lAEkMGknxf — Gobernación (@SEGOB_mx) May 8, 2026

¿Cuál fue el mensaje político de Gobernación?

Con este comunicado, la Segob buscó dejar claro que el Gobierno mexicano no limitó la agenda de la mandataria madrileña y que el país mantiene condiciones para la libre circulación de ideas.

La dependencia también reforzó el argumento de que la libertad política no elimina la posibilidad de crítica. En ese sentido, el posicionamiento oficial separa el derecho de Díaz Ayuso a realizar actividades en México del debate que sus expresiones puedan provocar entre actores políticos, ciudadanos y medios de comunicación.

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