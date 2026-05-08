CNTE y padres de familia rechazan recorte al calendario escolar por Mundial 2026 y calor: “es un grave error”

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio generó rechazo entre sectores educativos y organizaciones de padres de familia.

La medida fue anunciada por el Gobierno federal como respuesta a las altas temperaturas registradas en el país y por la realización del Mundial 2026, cuyo partido inaugural se llevará a cabo el 11 de junio en la Ciudad de México.

Aunque la SEP informó que el ajuste fue acordado de manera unánime con autoridades educativas estatales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) cuestionaron el recorte al calendario escolar, al considerar que puede afectar el aprendizaje de millones de estudiantes.

¿Por qué la CNTE rechaza el cambio al calendario escolar?

La Sección 22 de la CNTE en Oaxaca criticó la medida y afirmó que el adelanto del fin de clases muestra que el Gobierno federal prioriza intereses económicos, comerciales y mediáticos sobre las necesidades reales de la educación pública.

El magisterio disidente señaló que en años anteriores no se habían tomado decisiones de este tipo para atender las afectaciones que enfrentan estudiantes y docentes por las condiciones de las escuelas, la falta de infraestructura o los efectos del clima.

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Para la CNTE, el argumento del Mundial 2026 exhibe una contradicción, pues, desde su perspectiva, se recortan días de clase por un evento deportivo mientras persisten problemas estructurales en los planteles del país.

¿Qué dijo la Unión Nacional de Padres de Familia?

La Unión Nacional de Padres de Familia calificó como un “grave error” la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar, debido al rezago educativo que, asegura, se mantiene en México y que ha sido señalado en evaluaciones nacionales e internacionales.

La organización advirtió que recortar el calendario puede implicar la pérdida de entre cinco y siete semanas completas de clases para estudiantes que ya presentan deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión.

La UNPF también consideró inaceptable usar el Mundial 2026 como justificación para reducir días efectivos de aprendizaje. Argumentó que la educación no debe sacrificarse por un evento deportivo que se desarrollará solo en algunas sedes del país.

Muy lamentable que @SEP_mx cancele ciclo escolar 25-26. Afectando a #niños y #maestros de México. pic.twitter.com/7vx57q3MkM — UNIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA (UNPF) (@SomosUNPF) May 8, 2026

¿Qué contempla la medida anunciada por la SEP?

La SEP informó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 5 de junio para escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior en todo el país. Las labores administrativas terminarán el 12 de junio, mientras que el siguiente ciclo escolar iniciará oficialmente el 31 de agosto.

De acuerdo con la autoridad educativa, el cambio busca proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas y atender el contexto nacional por el Mundial. Sin embargo, las críticas de docentes y padres de familia colocan el tema en el centro del debate educativo, especialmente por el impacto que podría tener en el tiempo efectivo de enseñanza.

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