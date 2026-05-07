SEP adelanta fin del ciclo escolar por ola de calor y Mundial 2026; ¿cuándo saldrán de vacaciones?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció este jueves que, por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarías de Educación estatales, se modifica el calendario escolar 2025-2026.

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Las clases para estudiantes de educación básica concluirán el viernes 5 de junio de 2026. Las labores administrativas y de cierre de ciclo por parte de maestras y maestros terminarán el viernes 12 de junio. El receso escolar iniciará a partir de esa fecha y los docentes regresarán el lunes 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico Escolar, destinada a preparar el siguiente ciclo. Del 17 al 28 de agosto se realizarán dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes, y el Ciclo Escolar 2026-2027 arrancará oficialmente el lunes 31 de agosto.

¿Qué pasará con el Festival del Día del Padre?

El tradicional Festival del Día del Padre, que suele realizarse en las escuelas durante la segunda o tercera semana de junio, ya que el Día del Padre se celebra el domingo 21 de junio de 2026, se verá afectado por el adelanto del cierre de clases. Dado que las actividades escolares terminarán el 5 de junio, los festejos y eventos conmemorativos del Día del Padre probablemente tendrán que adelantarse antes de esa fecha o realizarse de forma alterna fuera del calendario escolar, por ejemplo, en eventos comunitarios o familiares. Muchas escuelas ya han comenzado a ajustar sus programas de fin de ciclo para cumplir con la nueva disposición.

Razones del cambio

Mario Delgado explicó que la modificación responde principalmente a la extraordinaria ola de calor que afecta al país durante junio y julio, y a la realización del Mundial de Fútbol 2026 en México, que generará alta movilidad y demanda en varias regiones.

En su mensaje difundido en redes sociales, el secretario señaló que, por distintas circunstancias y distintas peticiones que han tenido, adelantarán el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio. De esta manera, se va a garantizar que se cumpla el plan de estudios y atender las distintas peticiones que han tenido de las entidades federativas. Delgado agradeció a maestras, maestros, directivos y familias por el apoyo a este ajuste, enfatizando que se garantizará el cumplimiento del Plan de Estudios y el aprovechamiento escolar de todos los estudiantes.

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Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

Esta es una de las modificaciones más significativas al calendario en años recientes y busca proteger la salud de la comunidad escolar ante las altas temperaturas, al tiempo que se adapta a un evento internacional de gran magnitud como el Mundial.

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