Claudia Sheinbaum aclara que aún no hay calendario escolar definitivo tras propuesta de adelantar vacaciones por el Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que todavía no está definido el calendario escolar, luego de que se planteara la posibilidad de adelantar las vacaciones con motivo del Mundial.

La mandataria explicó que se trata de una propuesta presentada por autoridades educativas estatales y maestras y maestros, pero que aún debe revisarse para garantizar que niñas, niños y adolescentes no pierdan clases.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que la propuesta no surgió únicamente del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sino de una reunión con secretarios de Educación de distintas entidades del país. De acuerdo con la presidenta, en ese encuentro también se retomaron solicitudes del magisterio relacionadas con el ajuste del periodo vacacional.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre adelantar las vacaciones por el Mundial?

La presidenta explicó que la idea consiste en modificar el calendario escolar para que las vacaciones puedan adelantarse durante el Mundial, evento que México vivirá como una de las sedes y que generará alta atención pública.

“Es una propuesta la que hizo Mario, que viene de los propios estados de la República”, señaló Sheinbaum al aclarar que todavía no existe una decisión final.

La mandataria reconoció que el Mundial será un momento importante para el país y que muchas personas en México siguen con interés el futbol. Sin embargo, insistió en que cualquier ajuste debe considerar primero el cumplimiento de los días de clase.

¿Ya hay calendario escolar oficial?

Sheinbaum fue enfática al señalar que aún no existe un calendario escolar definitivo. La propuesta seguirá en análisis antes de que se tome una decisión oficial.

“No hay todavía un calendario definido, es importante que los niños no pierdan clases”, dijo la presidenta.

También añadió que se deberá esperar a que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades correspondientes presenten una versión final del calendario, tomando en cuenta tanto el contexto del Mundial como las obligaciones académicas.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que la propuesta de la @SEP_mx de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio, responde a solicitudes de maestros y secretarios de educación de todos los estados, por el contexto del #Mundial2026.… pic.twitter.com/yjMH4u4JE3 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 8, 2026

¿Quién propuso el cambio en las vacaciones escolares?

De acuerdo con Sheinbaum, la propuesta proviene de secretarios de Educación estatales y de maestras y maestros que plantearon adelantar el periodo vacacional. La presidenta remarcó que no se trata de una decisión unilateral, sino de una iniciativa que será revisada antes de formalizarse.

Con ello, el Gobierno federal busca evitar confusiones entre madres, padres de familia y comunidades escolares. Por ahora, el posible adelanto de vacaciones por el Mundial sigue como una propuesta, no como una medida definitiva.

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