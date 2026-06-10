Inflación en México baja a 3.94% en mayo; Sheinbaum destaca estabilidad de precios y canasta básica

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la inflación en México disminuyó a 3.94 por ciento durante mayo de 2026, de acuerdo con datos del Inegi difundidos en una gráfica compartida a través de su cuenta de X.

La mandataria federal calificó el dato como una noticia positiva para el país y aseguró que su gobierno avanza en acciones para mantener estabilidad en precios estratégicos, entre ellos la gasolina y los productos de la canasta básica.

El mensaje se da en un contexto en el que el control de la inflación forma parte de los principales indicadores económicos para medir el costo de vida de las familias, así como la capacidad de compra de los hogares.

¿Cuánto bajó la inflación en México durante mayo de 2026?

De acuerdo con la imagen compartida por el Gobierno de México, la inflación se ubicó en 3.94 por ciento en mayo de 2026. La cifra representa una disminución frente al dato de abril, cuando el indicador aparecía en 4.45 por ciento.

La gráfica muestra el comportamiento mensual del porcentaje de variación de precios al consumidor entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026. En ese periodo, mayo aparece como el nivel más bajo registrado en lo que va del año.

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El dato también marca un cambio frente a marzo y abril de 2026, meses en los que la inflación se ubicó por arriba de 4 por ciento, según la misma información visual atribuida al Inegi.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la inflación?

A través de su cuenta de X, Claudia Sheinbaum señaló que la baja de la inflación representa “buenas noticias para México”. También afirmó que su administración trabaja para mantener estables los precios de la gasolina y proteger la canasta básica.

La presidenta vinculó este objetivo con el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), estrategia que busca contener presiones en productos esenciales y reducir el impacto de los aumentos de precios en los hogares.

¿Por qué es importante la inflación para las familias mexicanas?

La inflación mide el aumento general de precios de bienes y servicios. Cuando este indicador baja, puede ayudar a reducir presiones sobre el gasto diario, especialmente en alimentos, transporte, energía y productos básicos.

Buenas noticias para México: la inflación disminuyó a 3.94 por ciento durante mayo. Avanzamos para mantener estables los precios de la gasolina y proteger la canasta básica a través del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic).



Sigue la confianza en nuestra economía; el… pic.twitter.com/wgubGWzJ2P — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 10, 2026

Sheinbaum afirmó que se mantiene la confianza en la economía mexicana y anticipó que el segundo semestre del año será mejor para el país.

Su mensaje busca reforzar la lectura de estabilidad económica en un momento en el que los precios de consumo siguen siendo un tema central para trabajadores, empresas y familias.

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