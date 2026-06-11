Fiscalía del Edomex va contra Fernando Flores, alcalde de Metepec, por abuso de autoridad y lesiones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo una audiencia de formulación de imputación contra Fernando Flores, alcalde de Metepec, así como contra dos de sus escoltas, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones.

De acuerdo con la información difundida por la institución, la solicitud fue presentada y concedida el pasado 10 de junio de 2026.

El caso está relacionado con hechos ocurridos el 4 de junio, cuando presuntamente el presidente municipal y sus elementos de seguridad ingresaron por la fuerza y armados al club deportivo “La Asunción”, donde se habría registrado una agresión.

Hasta este 11 de junio de 2026, Fernando Flores continúa en funciones como alcalde de Metepec y no ha emitido un posicionamiento público en sus redes sociales sobre la audiencia de imputación.

¿De qué acusa la Fiscalía del Edomex a Fernando Flores?

La FGJEM busca formular imputación contra Fernando Flores por su presunta participación en hechos que podrían constituir abuso de autoridad y lesiones. La investigación también incluye a dos escoltas del alcalde, quienes habrían participado en el ingreso al club deportivo “La Asunción”.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el 4 de junio de 2026. La audiencia permitirá que un juez conozca formalmente los señalamientos del Ministerio Público y determine el curso del proceso.

Es importante precisar que la formulación de imputación no equivale a una sentencia. La situación jurídica del alcalde y de sus escoltas dependerá de lo que resuelva la autoridad judicial conforme avancen las etapas del procedimiento.

¿Qué penas contempla el delito de abuso de autoridad en Edomex?

El Código Penal del Estado de México establece sanciones para servidores públicos que realicen actos arbitrarios, abusen de su cargo o vulneren derechos de particulares.

Por el delito de abuso de autoridad, las penas pueden ir de uno a ocho años de prisión, además de multas económicas, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo equivalente a la sanción impuesta.

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En el caso de lesiones, las penas dependen de la gravedad del daño causado. Si las lesiones tardan hasta 15 días en sanar y no requieren hospitalización, la sanción puede ir de tres a seis meses de prisión o multa. Si tardan más de 15 días o requieren atención hospitalaria, la pena puede aumentar de cuatro meses a dos años de prisión. Cuando ponen en riesgo la vida, la sanción puede ir de dos a seis años.

¿Fernando Flores sigue como alcalde de Metepec?

Pese a la audiencia obtenida por la Fiscalía del Estado de México, Fernando Flores permanece en funciones como presidente municipal de Metepec.

En relación con los hechos ocurridos el pasado jueves 4 de junio, en las instalaciones del Club Deportivo "La Asunción", ubicado en el municipio de #Metepec, #Edoméx, lugar en donde presuntamente participaron particulares y servidores públicos, entre ellos el alcalde de ese… pic.twitter.com/qBPhePjoLD — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 11, 2026

El proceso apenas se encuentra en una etapa inicial, por lo que será el Poder Judicial el que determine si existen elementos suficientes para avanzar en el caso. Mientras tanto, la Fiscalía deberá sostener sus señalamientos y la defensa podrá presentar los argumentos correspondientes.

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