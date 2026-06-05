Sheinbaum critica a alcalde de Metepec por escolta con arma larga: “No es propio”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el video en el que aparece el alcalde de Metepec, Estado de México, Fernando Flores Fernández, al ingresar a un club acompañado por escoltas, uno de ellos con un arma larga.

Durante la conferencia de prensa que encabezó este viernes 5 de junio desde Coatzacoalcos, Veracruz, la mandataria fue cuestionada sobre si es permitido que un policía municipal o personal de seguridad de un alcalde porte ese tipo de armamento en un espacio privado.

Sheinbaum informó que pidió al secretario de Seguridad revisar el caso para determinar si hubo alguna falta a la ley. Aunque evitó adelantar una conclusión legal, dejó claro que no está de acuerdo con la actitud mostrada en el video.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el alcalde de Metepec?

La presidenta criticó la forma en que el alcalde ingresó al establecimiento y señaló que los servidores públicos deben conducirse con humildad, sencillez y sin actitudes de prepotencia.

De acuerdo con Sheinbaum, la entrada al lugar fue realizada con una actitud de “enorme soberbia” y falta de humildad. Además, consideró inapropiado que personas armadas, y en particular con armas largas, acompañaran al funcionario en esa circunstancia.

Noticia Destacada Presidenta de México cuestiona filtración sobre visas de gobernadores: “¿Cuál es el interés de hacerlo público?”

La mandataria sostuvo que este tipo de conductas no corresponden al comportamiento que debe tener una persona en el servicio público, sin importar el cargo que ocupe.

Gobierno revisará si hubo alguna falta a la ley

Sheinbaum explicó que el alcalde de Metepec ofreció posteriormente una explicación sobre lo ocurrido, pero señaló que las autoridades deberán revisar si esa versión corresponde con los hechos.

El alcalde panista de Metepec, Fernando Flores entró como si fuera sicario a el club deportivo “la asunción” donde con personal armado con armas largas fue a “parar” un conflicto entre particulares. pic.twitter.com/odK9MeWVVL — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 5, 2026

La presidenta indicó que el caso será analizado en términos legales para conocer si se cometió alguna irregularidad por el uso o exhibición del arma larga durante el ingreso al club.

Aunque la revisión seguirá su curso, Sheinbaum remarcó que el gobierno federal no avala ese tipo de actitudes. Su mensaje fue que la seguridad de un funcionario no debe convertirse en una muestra de poder ni en un acto de intimidación frente a la ciudadanía.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO