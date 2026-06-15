Calendario de pagos Bienestar 2026: fechas por apellido, montos y cómo consultar tu saldo en junio

Conocer las fechas exactas de los pagos del Bienestar es clave para miles de familias beneficiarias en México, ya que este alivio económico ayuda a solventar las necesidades primarias.

Este lunes 15 de junio de 2026, la Secretaría del Bienestar compartió los detalles y el calendario de pagos para el nuevo bimestre, además informó qué pasará para los siguientes meses y por qué se pausarán los pagos.

Si te estás preguntando cuándo cae el próximo depósito y cuál es la cantidad exacta que verás reflejada en tu tarjeta, quédate. Conocerá los montos actualizados y los canales digitales para consultar tu saldo sin salir de casa.

Calendario de Pagos Bienestar 2026: consulta, con la letra de tu apellido

La Secretaría del Bienestar trata de evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias, por lo que separa en días específicos, de forma escalonada, los depósitos, siguiendo de manera estricta la primera letra del primer apellido del beneficiario o tutor. Consulta qué día recibes tu pago y cómo puedes disponer de él de inmediato.

16 de junio: Letras A, B, C, D, E, F

Letras 17 de junio: Letras G, H, I, J, K, L, M

Letras 18 de junio: Letras N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Recuerda que una vez que el recurso ha sido depositado en tu Tarjeta del Banco del Bienestar, este se encuentra completamente seguro. No es obligatorio acudir a retirarlo el mismo día de tu depósito; puedes utilizarlo paulatinamente o pagar directamente con tu tarjeta plástica en establecimientos afiliados y supermercados.

El programa Bienestar y Plenitud ya tiene calendario de pago para el tercer bimestre de 2026.



16 de junio: A-F

17 de junio: G-M

18 de junio: N-Z

La dispersión será conforme a la inicial del primer apellido y el apoyo podrá cobrarse desde la fecha correspondiente. pic.twitter.com/SJ3aiR263Q — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) June 15, 2026

Montos de los Programas del Bienestar 2026

El Presupuesto de Egresos contempla los ajustes correspondientes para los diversos programas sociales en México. Los montos fijados que reciben los beneficiarios según su programa son:

1. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

El programa insignia mantiene su cobertura nacional con un incremento gradual directo. Con el ajuste integrado, los adultos mayores de 65 años inscritos reciben el apoyo bimestral directo en sus tarjetas.

2. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Este subsidio enfocado a garantizar una mejor calidad de vida para niños, jóvenes y adultos con discapacidad cuenta con montos actualizados conforme a las normativas vigentes.

3. Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez

El sector educativo se divide en tres niveles esenciales con dispersiones focalizadas para evitar la deserción escolar:

Beca Universal (Rita Cetina - Educación Básica): Apoyo bimestral fijo para familias con estudiantes en secundaria, con un incentivo extra por cada hijo adicional incorporado en el núcleo familiar.

Apoyo bimestral fijo para familias con estudiantes en secundaria, con un incentivo extra por cada hijo adicional incorporado en el núcleo familiar. Educación Media Superior (Bachillerato o Preparatoria): Un monto de $1,900 pesos bimestrales otorgado durante los 10 meses que comprende el ciclo escolar (excluyendo los meses de julio y agosto por periodo vacacional).

Un monto de otorgado durante los 10 meses que comprende el ciclo escolar (excluyendo los meses de julio y agosto por periodo vacacional). Educación Superior (Jóvenes Escribiendo el Futuro): Destinado a estudiantes universitarios en condiciones vulnerables, con un monto de $5,800 pesos bimestrales.

Guía de Servicio: ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta Bienestar desde tu celular?

Para evitar filas innecesarias y optimizar tu tiempo, puedes usar las siguientes herramientas digitales y de asistencia telefónica gratuitas:

Opción 1: App del Banco del Bienestar (Recomendado)

Descarga la aplicación oficial "Banco del Bienestar Móvil" desde la tienda de aplicaciones de tu celular (iOS o Android). Regístrate ingresando los datos de tu tarjeta física y crea una contraseña segura. Inicia sesión para ver tu saldo disponible de forma inmediata en la pantalla principal.

Opción 2: Línea del Bienestar Telefónica

Si prefieres asistencia por voz, llama al número telefónico oficial 800 639 42 54. Selecciona la opción correspondiente a consulta de saldo e introduce los 16 dígitos de tu tarjeta junto con tu año de nacimiento.

Preguntas frecuentes (FAQ):

¿Qué pasa si pasa mi fecha por apellido y no veo mi depósito?

En ocasiones, la dispersión puede tardar unas horas en verse reflejada debido al corte de los sistemas bancarios. Si pasados dos días hábiles de tu fecha asignada el saldo sigue en ceros, comunícate a la Línea del Bienestar o acude con una identificación oficial y tu tarjeta a la sucursal más cercana.

¿Se suspenden los pagos de becas en verano?

Sí. Los programas de becas educativas (Benito Juárez y Rita Cetina) cubren un total de 10 meses del ciclo escolar, por lo que los meses de julio y agosto no generan depósitos debido al periodo de vacaciones de las instituciones públicas.

¿Puedo usar mi tarjeta Bienestar para comprar en línea?

Sí, la tarjeta funciona bajo el respaldo de instituciones financieras que te permiten realizar compras tanto en establecimientos físicos como digitales que acepten transacciones bancarias nacionales.

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