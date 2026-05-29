Encuesta revela feminización del cuidado en Campeche

En Campeche, alrededor de 1,280 personas desempeñan tareas de cuidado de personas en situación de vulnerabilidad: niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad o con alguna enfermedad crónica. De éstas, más del 80% son mujeres y menos del 20% hombres. No obstante, más del 90% de las y los cuidadores no reciben salario por esta labor.

Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaría de Inclusión (SEIN) Estatal durante la presentación de la Encuesta sobre Experiencias y Condiciones del Cuidado en Campeche 2026. Su titular, Ana Alicia Mex Soberanis, explicó que esta herramienta, elaborada junto con la Cooperación Alemana GIZ GmbH, permitió conocer cómo, dónde y quiénes realizan las tareas de cuidado en el estado, así como las condiciones en que lo hacen.

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Según los datos estadísticos, el cuidado en Campeche está profundamente feminizado: 83.2% mujeres y 16.6% hombres. La mayoría tiene entre 25 y 45 años, etapa en la que coinciden responsabilidades laborales y familiares.

“El cuidado también es presencia, no solo implica hacer tareas, sino estar disponible todo el tiempo. La supervisión y acompañamiento constante requiere jornadas extensas”, señaló la secretaria.

El cuidado ocurre principalmente en el hogar, en viviendas de tres o más personas. En el caso de personas con discapacidad, las madres asumen casi la mitad de las responsabilidades (49.9%).

Más de la mitad de las personas cuidadoras son del municipio de Campeche (52.7%), seguido por Carmen (14.8%); el resto se distribuye en los otros 11 municipios.

Sin embargo, el cuidado no es remunerado: 92% de las personas cuidadoras no reciben ingreso económico, y quienes lo reciben ganan menos de 1,000 pesos semanales. Por ello, Mex Soberanis adelantó que la encuesta servirá para impulsar políticas públicas que protejan a las personas cuidadoras campechanas.

Cabe mencionar que, de las 1,280 personas cuidadoras que participaron en la encuesta, no se tuvo respuesta de personas cuidadoras vinculadas a la comunidad LGBTTTIQ+.