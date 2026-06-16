La presidenta Claudia Sheinbaum habló con la primera ministra de Barbados para “fortalecer relación bilateral y profundizar en turismo”

Durante este martes 16 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, sostuvieron una conversación telefónica enfocada en relanzar y estrechar los lazos entre ambas naciones, con especial énfasis en el sector turístico y el desarrollo regional.

Fue por medio de sus redes sociales que la mandataria mexicana calificó el diálogo como “cordial” y destacó el interés compartido de ambas naciones en “fortalecer nuestra relación bilateral y profundizar la cooperación en materia de turismo”. escribió Sheinbaum en sus canales oficiales.

"Tuve una cordial conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; dialogamos sobre el interés en fortalecer nuestra relación bilateral y profundizar la cooperación en materia de turismo", informó la mandataria mexicana en sus redes sociales oficiales.

Tuve una cordial conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, @miaamormottley; dialogamos sobre el interés en fortalecer nuestra relación bilateral y profundizar la cooperación en materia de turismo.



Coincidimos en la importancia de la colaboración entre México y… pic.twitter.com/numcyBhPq8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 17, 2026

Aunado a esto; Claudia Sheinbaum destacó que ambas mandatarias coincidieron en la importancia impulsar el desarrollo de ambos pueblos, esto por medio de la colaboración entre México y la Comunidad del Caribe.

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