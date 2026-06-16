Síguenos

Última hora

Deportes

¿Messi habría igualado a Klose si lo expulsaban? La polémica que marcó el Mundial 2026

México

La presidenta Claudia Sheinbaum habló con la primera ministra de Barbados para “fortalecer relación bilateral y profundizar en turismo”

La mandataria mexicana sostuvo una llamada telefónica con Mia Amor Mottley quien es la primera ministra.

Por Redacción Por Esto!

16 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Claudia Sheinbaum habló con la primera ministra de Barbados.
Claudia Sheinbaum habló con la primera ministra de Barbados. / X: @Claudiashein

Durante este martes 16 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, sostuvieron una conversación telefónica enfocada en relanzar y estrechar los lazos entre ambas naciones, con especial énfasis en el sector turístico y el desarrollo regional.

Fue por medio de sus redes sociales que la mandataria mexicana calificó el diálogo como “cordial” y destacó el interés compartido de ambas naciones en “fortalecer nuestra relación bilateral y profundizar la cooperación en materia de turismo”. escribió Sheinbaum en sus canales oficiales.

"Tuve una cordial conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; dialogamos sobre el interés en fortalecer nuestra relación bilateral y profundizar la cooperación en materia de turismo", informó la mandataria mexicana en sus redes sociales oficiales.

Aunado a esto; Claudia Sheinbaum destacó que ambas mandatarias coincidieron en la importancia impulsar el desarrollo de ambos pueblos, esto por medio de la colaboración entre México y la Comunidad del Caribe.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar