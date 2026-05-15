Claudia Sheinbaum y Trump reafirman cooperación bilateral; anuncia visita de sus colaboradores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos mandatarios reafirmaron la cooperación bilateral en temas de seguridad y comercio.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó la llamada como “muy buena” y señaló que ambos gobiernos coincidieron en fortalecer el trabajo conjunto en materia de seguridad, además de mantener las mesas de diálogo sobre temas comerciales e inversiones entre ambas naciones.

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La mandataria destacó que en la conversación se reconocieron los avances de México en seguridad y reiteró la disposición para seguir colaborando con respeto a la soberanía nacional.

Asimismo, Sheinbaum anunció que acordó con Trump mantener nuevas conversaciones en próximas fechas y continuar el diálogo mediante reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos. También adelantó que colaboradores del presidente estadounidense visitarán México próximamente para dar seguimiento a los acuerdos bilaterales.

Entre los temas centrales abordados durante la llamada estuvieron la cooperación en seguridad, comercio, inversiones y la relación bilateral rumbo a la revisión del T-MEC, en un contexto de tensiones comerciales y negociaciones económicas entre ambos países.

La conversación ocurre además en medio de debates sobre seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y cooperación regional entre México y Estados Unidos, asuntos que han marcado gran parte de la relación entre ambos gobiernos en los últimos meses.