Morena busca anular toda la elección en Coahuila; denuncia compra de votos y exige investigación federal

La dirigencia nacional de Morena anunció que llevará hasta las últimas instancias legales la impugnación de la elección local en Coahuila, al considerar que existieron irregularidades graves que comprometen la validez de los comicios celebrados en los 16 distritos electorales del estado.

En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que el objetivo jurídico del partido es lograr la nulidad total de la elección, argumentando que las anomalías detectadas tuvieron un impacto significativo en los resultados.

Morena denuncia irregularidades en más de 900 casillas

De acuerdo con la dirigente partidista, las irregularidades fueron documentadas en 962 casillas, cifra que representa alrededor del 22.6 por ciento de la votación registrada en la entidad.

Explicó que Morena presentó una impugnación por cada uno de los 16 distritos electorales, además de una denuncia general, sumando 17 recursos legales.

Entre las principales acusaciones destacan presuntos mecanismos de compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación indebida de servidores públicos, utilización electoral de programas sociales estatales, actos de intimidación, violencia política y de género, así como presuntos excesos en los gastos de campaña.

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Señalan presunta compra de votos vinculada a códigos QR

Montiel Reyes aseguró que el partido ha recibido evidencia proporcionada por ciudadanos que participaron en la jornada electoral. Según explicó, durante el conteo de votos se detectaron numerosas boletas anuladas en las que los electores habrían dejado mensajes denunciando la entrega de dinero a cambio del sufragio.

La dirigente afirmó que algunos votantes marcaron su preferencia electoral, tomaron fotografías asociadas a códigos QR y posteriormente introdujeron dichos códigos en las urnas como parte de un presunto mecanismo de control y comprobación del voto.

Solicitan intervención de FGR, INE y UIF

Ante estos hechos, Morena informó que presentó denuncias ante diversas autoridades federales.

Entre ellas destaca la solicitud dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), para investigar posibles conductas relacionadas con compra y coacción del voto.

Asimismo, el partido acudió ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para denunciar presuntas irregularidades financieras y un posible rebase de topes de campaña. De igual forma, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar el origen y destino de los recursos presuntamente utilizados para influir en la votación.

Morena destaca respaldo a Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia, Ariadna Montiel también destacó los resultados de una encuesta nacional elaborada por De las Heras, en la que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo una aprobación de 71 por ciento.

La dirigente señaló que Morena mantiene una amplia identificación ciudadana frente a otras fuerzas políticas y reiteró el respaldo del partido a las acciones impulsadas por el Gobierno federal.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



Morena va por la nulidad total de la elección en los 16 distritos de Coahuila



La presidenta nacional de Morena señaló irregularidades en 962 casillas, que representan el 22.6% de la votación.



Manifestó que el Movimiento no va… pic.twitter.com/OPeNqOz6kF — Morena (@PartidoMorenaMx) June 16, 2026

Preparan ruta electoral rumbo a 2027

Finalmente, Morena informó que presentará en los próximos días, junto con representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), un plan político para definir la ruta de selección de coordinadores estatales de cara al proceso electoral de 2027.

La dirigencia nacional señaló que el fortalecimiento territorial y la organización interna serán ejes prioritarios en la estrategia política que el movimiento desplegará en los próximos meses.

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