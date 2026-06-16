Presidenta Sheinbaum prevé reunión con el rey Felipe VI durante el Mundial 2026; México y España avanzan en nueva etapa de diálogo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que existe una alta probabilidad de sostener un encuentro con el rey de España, Felipe VI, durante las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026, en lo que podría convertirse en uno de los momentos más relevantes de la reciente etapa de acercamiento entre ambas naciones.

Durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene conversaciones con las autoridades diplomáticas españolas y con representantes de la Casa Real para definir los detalles de una eventual reunión.

Aunque evitó precisar una fecha o sede específica, Sheinbaum señaló que las gestiones avanzan y que en los próximos días podría ofrecerse información más concreta sobre el posible encuentro.

Gobierno mexicano analiza agenda con la Casa Real española

La presidenta indicó que la Cancillería mexicana trabaja de manera coordinada con las autoridades españolas para revisar la agenda del monarca durante su estancia en México con motivo del Mundial 2026.

Felipe VI tiene previsto asistir a Guadalajara, Jalisco, para presenciar el encuentro entre las selecciones de España y Uruguay correspondiente a la fase de grupos del torneo internacional, programado para finales de junio.

En ese contexto, el Gobierno federal evalúa la posibilidad de concretar una reunión oficial en Ciudad de México, lo que marcaría un nuevo episodio en la relación diplomática entre ambos países.

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Relación México-España entra en una nueva fase

La posible reunión ocurre después de varios años de tensiones diplomáticas derivadas de la solicitud realizada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que España ofreciera una disculpa formal por los agravios cometidos durante la Conquista.

Aunque dicha disculpa nunca se concretó, en los últimos meses se han registrado señales de acercamiento entre ambos gobiernos. Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando Felipe VI reconoció públicamente que durante el proceso de conquista existieron abusos contra los pueblos originarios de América, declaración que fue bien recibida por autoridades mexicanas.

Posteriormente, la presidenta Sheinbaum sostuvo encuentros con representantes del gobierno español durante una visita a Europa, fortaleciendo los canales de comunicación política y económica entre ambas naciones.

Intercambio de visitas fortalece vínculos bilaterales

El proceso de normalización también ha incluido visitas de alto nivel por parte de funcionarios españoles a México. En semanas recientes, integrantes del gobierno encabezado por Pedro Sánchez realizaron encuentros con autoridades mexicanas para abordar temas relacionados con comercio, inversión, cooperación internacional y desarrollo económico.

#mundialdefútbol2026 I La presidenta Claudia Sheinbaum espera reunirse con el rey Felipe VI en el partido entre España y Uruguay, que se llevará a cabo en #México 👇 https://t.co/4TSorcIG0L — AhoraNews (@AhoraNewsMundo) June 16, 2026

Analistas consideran que una reunión entre Sheinbaum y Felipe VI durante el Mundial 2026 tendría un importante significado político y diplomático, al consolidar una etapa de mayor diálogo entre dos países que mantienen profundos vínculos históricos, culturales y económicos.

De concretarse, el encuentro representaría uno de los gestos más visibles del proceso de recomposición de la relación bilateral, en un momento en que México y España buscan ampliar su cooperación en diversos ámbitos estratégicos.

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