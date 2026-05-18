Rey Felipe VI confirma visita a México para el Mundial 2026

La Casa Real de España confirmó que el rey Felipe VI realizará una visita a México el próximo 26 de junio para asistir al partido entre las selecciones de España y Uruguay, encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputará en Guadalajara. El viaje se realizará tras aceptar la invitación enviada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con fuentes oficiales, el monarca español también respondió favorablemente a una invitación realizada por el presidente de la FIFA, reforzando su presencia como representante del Estado español durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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La visita adquiere relevancia más allá del ámbito deportivo, ya que ocurre en un contexto de acercamiento diplomático entre México y España, después de varios años marcados por tensiones políticas y debates históricos sobre el periodo de la Conquista. En meses recientes, ambos gobiernos han mostrado señales de diálogo y cooperación para fortalecer nuevamente la relación bilateral.

La presencia de Felipe VI en territorio mexicano también sería interpretada como un gesto de normalización institucional entre ambas naciones, luego del distanciamiento iniciado en 2019 a raíz de solicitudes de reconocimiento histórico relacionadas con agravios coloniales.

El encuentro entre España y Uruguay será uno de los partidos más esperados de la primera ronda del Mundial, y ahora sumará un ingrediente adicional con la asistencia del jefe del Estado español en suelo mexicano.