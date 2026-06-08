Presidenta Sheinbaum Pardo analiza reunión con el rey Felipe VI durante visita a Jalisco por el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno analiza la posibilidad de sostener una reunión con el rey Felipe VI durante la visita del monarca español a Jalisco, donde asistirá al partido entre España y Uruguay dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria confirmó que la presencia del rey de España en Guadalajara está prevista, aunque evitó dar por cerrado un encuentro bilateral. Sheinbaum señaló que el tema se encuentra en revisión y no precisó sede, fecha ni formato para una eventual reunión.

El posible encuentro ocurriría en un contexto de acercamiento gradual entre México y España, después de las tensiones diplomáticas registradas en los últimos años por la exigencia mexicana de un reconocimiento sobre los abusos cometidos durante la conquista.

¿Por qué sería relevante una reunión entre Sheinbaum y Felipe VI?

Una reunión entre Claudia Sheinbaum y Felipe VI representaría un nuevo paso en la recomposición de la relación entre México y España, luego de un periodo marcado por desencuentros diplomáticos.

La tensión aumentó cuando Sheinbaum decidió no invitar al rey de España a su toma de posesión, decisión que justificó por la falta de respuesta del monarca a la carta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba un reconocimiento por los agravios cometidos durante la conquista.

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En meses recientes, autoridades españolas han enviado señales de acercamiento. Entre ellas destaca el reconocimiento público de Felipe VI sobre los abusos cometidos en América, declaración que fue recibida de manera positiva por el Gobierno de México.

Felipe VI viajará a Guadalajara por partido de España en el Mundial 2026

La Casa Real confirmó el viaje de Felipe VI a Guadalajara para presenciar el partido entre España y Uruguay, uno de los encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026.

México será una de las sedes del torneo junto con Estados Unidos y Canadá. El país tendrá actividad desde la inauguración, programada para el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, con el partido entre México y Sudáfrica.

Sheinbaum adelantó que no acudirá al estadio para ese encuentro, ya que seguirá la apertura mundialista desde el Zócalo capitalino, en un evento con aficionados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirma que está viendo si se reúne con el rey Felipe VI durante su visita para ver jugar en Guadalajara a la selección española contra Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo. https://t.co/DVEqIUj4on — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 8, 2026

Pocos jefes de Estado asistirán a la inauguración del Mundial 2026

La presidenta también informó que serán pocos los jefes de Estado que acudirán al partido inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México, debido a situaciones internas en sus respectivos países.

Como ejemplo, mencionó al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien no viajará a México y enviará una representación oficial.

Con este escenario, la eventual reunión entre Sheinbaum y Felipe VI en Jalisco podría convertirse en uno de los encuentros diplomáticos más relevantes del arranque mundialista en territorio mexicano.

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