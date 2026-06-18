Gobierno simplifica apertura de negocios e inversiones: trámites podrán resolverse en 90 días o quedar autorizados

El Gobierno de México avanza en una de las mayores estrategias de simplificación administrativa de su historia con el objetivo de reducir la burocracia, facilitar la apertura de empresas y acelerar la llegada de inversiones al país.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que se han intervenido 3 mil 497 trámites federales, equivalente al 60 por ciento del total identificado en la Administración Pública Federal.

El funcionario destacó que hasta ahora se han eliminado mil 711 trámites, lo que permite que procedimientos que anteriormente requerían múltiples gestiones ahora puedan resolverse mediante una sola solicitud.

“Es el esfuerzo de simplificación más grande que ha habido en México y en la región”, afirmó.

Menos requisitos y más servicios digitales

Peña Merino explicó que los requisitos promedio para realizar trámites federales pasaron de seis a dos documentos, mientras que herramientas como la Ventanilla 24/7 de Gob.mx y la plataforma Llave MX permiten realizar procesos de manera remota mediante inteligencia artificial y autenticación digital.

Actualmente, el portal Gob.mx registra más de 56 millones de usuarios y recibe alrededor de dos millones de visitas semanales.

Noticia Destacada Gobierno federal anuncia plan para acelerar inversiones, reducir trámites y facilitar apertura de negocios en México

Nueva ventanilla para inversiones y proyectos productivos

Uno de los anuncios centrales fue el avance de la Ventanilla Digital de Inversiones, diseñada para facilitar la constitución, construcción y operación de proyectos empresariales en los tres órdenes de gobierno.

La plataforma ya opera en 18 entidades federativas y busca integrar a las 32 durante este año.

Como resultado de la simplificación, los trámites para constituir empresas se redujeron de nueve a seis; los relacionados con construcción pasaron de 25 a 16, mientras que los procedimientos para la operación de establecimientos también fueron simplificados.

Además, derivado del decreto presidencial emitido el pasado 4 de mayo, los trámites federales vinculados con inversiones deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días; de lo contrario, se considerarán autorizados.

Inversiones estratégicas podrán obtener aprobación en menos de 30 días

Peña Merino detalló que la denominada autorización inmediata de inversiones beneficiará a proyectos que cumplan al menos uno de tres criterios: inversiones superiores a 2 mil millones de pesos, ubicarse en Polos de Bienestar o pertenecer a sectores estratégicos.

Entre las actividades prioritarias se encuentran las industrias energética, química, textil, semiconductores, electrónica, infraestructura tecnológica, dispositivos médicos, aeroespacial, farmacéutica, biomédica, automotriz y de autopartes.

A través de la plataforma inversiones.gob.mx, los proyectos serán evaluados por un comité integrado por seis dependencias federales y podrán recibir una resolución en menos de 30 días.

#MañaneraDelPueblo | @PPmerino, titular de la @AgenciaGobMX, señaló que estados y municipios han mostrado disponibilidad para integrarse a la Ventanilla Única y el programa de simplificación, y destacó que el objetivo es que la totalidad de las entidades se sumen este año para… pic.twitter.com/gXf3m45DLA — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 18, 2026

Apertura de pequeños negocios será inmediata

El funcionario también informó sobre la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, enfocada en micro y pequeñas empresas.

Con este sistema, los emprendedores podrán abrir negocios de bajo impacto en aproximadamente cinco minutos mediante internet, eliminando procesos que anteriormente tardaban entre 20 y 30 días.

La nueva modalidad sustituye siete licencias por seis avisos y una sola licencia, que permanecerá únicamente para actividades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas.

Actualmente, 105 municipios ya operan bajo este esquema y la meta es extenderlo gradualmente a todo el país.

Comercio exterior tendrá una sola ventanilla

Como parte de la estrategia de digitalización, el Gobierno federal también puso en marcha una Ventanilla Única de Comercio Exterior que integra trámites del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas.

La plataforma permitirá crear un expediente único para importadores y exportadores, eliminar duplicidades documentales y dar seguimiento en tiempo real al estado de cada trámite.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca reducir costos administrativos, generar mayor certidumbre para las inversiones y fortalecer la competitividad de México en sectores estratégicos para el desarrollo económico.

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