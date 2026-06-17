CFE anuncia más de 45 mil obras de electrificación para llevar luz a casi todo México

El Gobierno de México presentó los avances de la estrategia de justicia energética, con la que se busca llevar electricidad a prácticamente todos los hogares del país mediante más de 45 mil obras de electrificación durante los próximos años.

El informe fue presentado durante la conferencia mañanera de este miércoles 17 de junio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, con la participación de Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, y Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

González Escobar destacó que, por primera vez, el acceso a la energía fue reconocido como una dimensión de la justicia y del bienestar, a partir de los cambios realizados en la reforma del sector energético de 2024.

¿Qué es la justicia energética?

La secretaria de Energía explicó que la justicia energética significa poner en el centro el bienestar de las personas y garantizar que el acceso a la electricidad no se quede solo como un concepto legal, sino como un derecho efectivo.

De acuerdo con la funcionaria, la meta es llegar al 99.9 por ciento de los hogares con alguna forma de electrificación hacia 2028. Esto permitirá cerrar casi por completo la brecha de acceso a energía en comunidades que durante años quedaron fuera del desarrollo.

Noticia Destacada Sener destaca avance en soberanía y transición energética durante inauguració de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III

¿Cuántas obras de electrificación realizará la CFE?

Emilia Esther Calleja Alor informó que la CFE tiene proyectadas más de 45 mil obras de electrificación, con una inversión superior a 21 mil millones de pesos.

La directora de la empresa pública señaló que actualmente México cuenta con una cobertura eléctrica nacional de 99.85 por ciento y que la meta es alcanzar 99.99 por ciento en 2028.

Para lograrlo, la CFE desplegará un plan escalonado en distintas regiones del país, con prioridad en comunidades apartadas, zonas rurales, pueblos originarios y lugares donde históricamente no ha llegado la electricidad.

¿Qué infraestructura opera la CFE en México?

Calleja Alor destacó que la CFE cuenta con una de las redes eléctricas más grandes del mundo. La empresa opera 162 centrales, más de 111 mil kilómetros de líneas de transmisión, más de 914 mil kilómetros de redes de distribución y 2 mil 346 subestaciones eléctricas.

#MañaneraDelPueblo. Se impulsarán más de 45 mil obras de electrificación en todo el país. https://t.co/cVYjHBiG9a — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 17, 2026

Con esta infraestructura, dijo, se han podido conectar más hogares, escuelas, hospitales, centros de trabajo, industrias y espacios públicos.

La funcionaria comparó los avances recientes con administraciones anteriores y señaló que, en lo que va del actual gobierno, ya se construyeron 17 mil 016 obras de electrificación. Además, durante el sexenio anterior se realizaron 21 mil 645 obras.

¿Qué zonas serán prioritarias en 2026?

La CFE enfocará parte de sus esfuerzos en planes de justicia social. Entre las zonas mencionadas están pueblos y comunidades de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y regiones indígenas.

En la Sierra Tarahumara, por ejemplo, se prevé concluir 918 obras con una inversión de 670 millones de pesos, en beneficio de 8 mil 795 personas. Para pueblos originarios, el plan contempla mil 520 obras que beneficiarán a 39 mil personas.

En conjunto, los planes prioritarios suman 2 mil 318 obras de electrificación.

#MañaneraDelPueblo. Se han realizado en este año más de 17 mil obras de electrificación en el país. https://t.co/ZeAahOfmTk — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 17, 2026

¿Cuántos usuarios tiene actualmente la CFE?

La directora de la CFE informó que la empresa llegó a 50 millones de usuarios con servicio contratado, cifra que presentó como parte del avance en cobertura y confianza de la población.

Calleja Alor sostuvo que la electricidad debe entenderse como un derecho vinculado al bienestar, no como un privilegio ni como una mercancía.

Con este plan, el Gobierno federal busca que el acceso a la luz no dependa del código postal, la distancia o las condiciones geográficas de una comunidad, sino de una política pública orientada a reducir desigualdades.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO