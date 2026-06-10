Gobierno federal anuncia plan para acelerar inversiones, reducir trámites y facilitar apertura de negocios en México

El Gobierno de México presentó una serie de anuncios económicos enfocados en acelerar inversiones, reducir trámites, digitalizar procesos y facilitar la apertura de negocios en el país.

Las medidas fueron dadas a conocer durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La mandataria explicó que estas acciones forman parte del trabajo permanente del gabinete económico y buscan dar mayor certidumbre al sector privado, combatir la corrupción y hacer más rápida la llegada de proyectos productivos al país.

Entre los anuncios destacan la operación de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, la reducción de trámites en Cofepris, la plataforma nacional para establecimientos mercantiles y la nueva inversión de Mercado Libre por más de cuatro mil millones de dólares.

Oficina presidencial buscará aprobar proyectos estratégicos en 30 días

Ximena Escobedo, subsecretaria de Economía, explicó que el decreto de acciones inmediatas para la inversión permite crear una oficina presidencial encargada de dar seguimiento directo a proyectos estratégicos.

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Esta oficina busca acelerar trámites en un plazo máximo de 30 días hábiles para inversiones que cumplan con alguno de estos criterios: desarrollarse en polos de bienestar, polos del Istmo o polos de la Secretaría de Economía; superar los dos mil millones de pesos; o estar vinculadas con sectores estratégicos del Plan México.

Entre estos sectores se encuentran energía, infraestructura, tecnología, química, electrónica, textil, semiconductores, aeroespacial, dispositivos médicos, farmacéutica y automotriz.

De acuerdo con la funcionaria, ya existen 22 proyectos con visto bueno del comité correspondiente, que representan una inversión aproximada de ocho mil millones de dólares. Para proyectos que no entren en esta primera ventanilla, el objetivo será resolver trámites en menos de 90 días.

#MañaneraDelPueblo | Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la @SE_mx, informó que el 4 de mayo de 2026 se publicó el decreto que creó la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, con el objetivo de agilizar la autorización de proyectos de… pic.twitter.com/qnCxLLFjmX — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 10, 2026

Cofepris reduce trámites y tiempos de respuesta

Víctor Hugo Borja Aburto, titular de Cofepris, informó que la dependencia pasó de 340 trámites a 125, con una reducción de requisitos de 14 a siete en promedio. Además, los tiempos de respuesta bajaron de 100 a 24 días.

El funcionario aclaró que la simplificación no implica relajar controles sanitarios, sino eliminar requisitos duplicados y concentrar la revisión en productos o procesos que realmente representen un riesgo.

También destacó avances en investigación clínica, donde los tiempos de autorización pasaron de hasta nueve meses a 30 días, mediante una revisión simultánea entre Cofepris y los comités de ética e investigación de hospitales.

Otra medida será la ventanilla digital de Cofepris, que comenzará operaciones en julio con 17 trámites. Además, la línea 079 operará las 24 horas para orientar a usuarios sobre requisitos, costos, plazos o quejas.

#MañaneraDelPueblo | Víctor Hugo Borja Aburto, titular de la @COFEPRIS, informó que se simplificó el 100% de los trámites de la institución para agilizar la atención a usuarios y reducir cargas administrativas.



➡️ Los trámites se redujeron de 340 a 125.

➡️ Los requisitos… pic.twitter.com/RaW1yDCRq0 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 10, 2026

Plataforma nacional permitirá abrir pequeños negocios con menos requisitos

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, presentó la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, diseñada para simplificar la apertura de micro y pequeños negocios.

El nuevo modelo reduce de siete licencias a seis avisos y una sola licencia, que se mantiene únicamente para venta de bebidas alcohólicas. Para otros procesos, como aviso de funcionamiento, remodelación, medidas preventivas, medio ambiente, anuncios publicitarios y renovación, bastará con notificar a la autoridad.

Con ello, los requisitos bajan de 63 a solo 10, una reducción de 84%, y el tiempo para iniciar operaciones pasa de 60 días promedio a una apertura inmediata que puede realizarse incluso desde el celular.

Actualmente, 71 municipios ya cuentan con esta plataforma y la meta es cerrar junio con los 100 municipios que concentran la mayor cantidad de empleos.

Sheinbaum: el objetivo es eliminar corrupción y dar certeza

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que estas medidas buscan facilitar inversiones grandes, medianas y pequeñas, al mismo tiempo que reducen espacios de corrupción mediante procesos digitales.

Explicó que la oficina presidencial arrancará con grandes inversiones de más de 2,000 millones de pesos, pero posteriormente se buscará bajar el umbral para que empresas medianas también puedan acceder a resoluciones en un máximo de 60 días.

Sobre los pequeños negocios, invitó a todos los municipios del país a incorporarse a la plataforma nacional, con el objetivo de que un establecimiento pueda obtener autorización en 24 horas y realizar pagos de derechos de forma electrónica.

La mandataria señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para impulsar inversión, empleo, digitalización, salud pública, apertura de negocios y crecimiento económico con menor burocracia.

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