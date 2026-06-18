SEP suspende clases por el Mundial 2026: qué días no habrá actividades en CDMX y Guadalajara

La celebración del Mundial 2026 también tendrá impacto en la vida cotidiana de miles de estudiantes y trabajadores en México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó una serie de ajustes escolares y laborales para facilitar la movilidad y reforzar la seguridad durante algunos encuentros de la Copa del Mundo.

Las medidas forman parte de un decreto publicado por el Gobierno federal, mediante el cual se busca reducir la saturación vial en las ciudades sede de los partidos. Entre las disposiciones destacan la suspensión de clases en determinados días y la implementación de esquemas de trabajo a distancia para diversos sectores.

¿Qué días no habrá clases por el Mundial 2026?

En la Ciudad de México, las modificaciones aplicarán durante dos fechas vinculadas a encuentros mundialistas.

El miércoles 17 de junio, únicamente los estudiantes del turno vespertino de escuelas públicas dejarán de asistir a clases. Los alumnos del turno matutino deberán presentarse con normalidad en sus planteles.

Por su parte, el miércoles 24 de junio se realizará una suspensión total de actividades académicas en todos los niveles educativos dependientes de la SEP dentro de la capital del país.

Mientras tanto, en Guadalajara, las autoridades confirmaron que el jueves 18 de junio no habrá clases en los centros educativos de todos los niveles, como parte de las acciones especiales por la realización de partidos del torneo.

Trabajo remoto también formará parte de las medidas

Además de los ajustes escolares, el decreto contempla cambios para trabajadores de oficinas públicas y privadas.

En la Ciudad de México, el 17 de junio las actividades presenciales concluirán a las 15:00 horas, permitiendo que las labores continúen bajo esquemas de trabajo remoto.

Para el 24 de junio, la recomendación será que la jornada se realice completamente desde casa o mediante modalidades flexibles, dependiendo de las necesidades de cada institución o empresa.

En Guadalajara también se implementará el trabajo a distancia el 18 de junio para servidores públicos y centros laborales ubicados en la zona metropolitana.

¿Quiénes no podrán suspender actividades?

Las medidas especiales no aplicarán para sectores considerados esenciales. Entre ellos se encuentran los servicios de salud, seguridad pública, protección civil, transporte, telecomunicaciones, programas sociales y todas las áreas relacionadas con la organización y operación del Mundial 2026.

Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar una mejor movilidad para aficionados, trabajadores y habitantes de las ciudades sede durante algunos de los partidos más importantes de la Copa del Mundo.