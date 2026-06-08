Mundial 2026: ¿Será día inhábil en Yucatán el jueves 11 de junio por la inauguración?

La inauguración del Mundial de Futbol 2026 ha generado dudas entre estudiantes, trabajadores y empresas en Yucatán sobre una posible suspensión de clases o implementación de “home office” el próximo jueves 11 de junio. Sin embargo, hasta ahora no existe un anuncio oficial que confirme cambios en las actividades en la entidad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró durante su conferencia matutina que cualquier medida relacionada con suspensión de labores, clases o trabajo remoto por el arranque de la Copa del Mundo no será obligatoria en todo el país.

La mandataria explicó que las conversaciones sobre ajustes especiales se mantienen únicamente en las ciudades sede del Mundial 2026, debido a la alta movilidad, cierres viales y concentración masiva de personas que se esperan durante el evento inaugural.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum propone escuelas de futbol de clubes profesionales como semillero para niñas y niños

“Ya a nivel nacional es distinto, cada estado tiene que tomar su propia decisión”, señaló la Presidenta.

¿Habrá suspensión de clases en Yucatán por el Mundial 2026?

Se prevé que en Yucatán las actividades continúen de manera normal este jueves 11 de junio, ya que la entidad no será sede de partidos mundialistas y no se esperan afectaciones viales o de movilidad como ocurrirá en otras ciudades del país.

Además, el calendario escolar en Yucatán fue ajustado para concluir hasta el próximo 26 de junio, por lo que no se contemplan cambios extraordinarios relacionados con el torneo.

Noticia Destacada Ecuador llega al Mundial 2026 con una racha de 19 partidos invicto

Ciudades sede del Mundial 2026 en México

México será uno de los países anfitriones del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. En territorio mexicano, los partidos se disputarán en:

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

En estas ciudades sí podrían implementarse operativos especiales de movilidad, ajustes laborales y modificaciones en actividades escolares debido a la llegada de turistas y aficionados de distintas partes del mundo.