Sheinbaum confirma reunión con el rey Felipe VI en México: hablarán sobre pueblos originarios y la relación bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que sostendrá una reunión con el rey de España, Felipe VI, durante su próxima visita al país en el contexto del Mundial de Futbol 2026.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el encuentro se llevará a cabo en la Ciudad de México y tendrá una duración breve, debido a que el principal motivo del viaje del monarca español es asistir al partido entre España y Uruguay que se disputará en Guadalajara, Jalisco.

Aunque aún no existe una agenda formal definida para la reunión, Sheinbaum adelantó que uno de los temas centrales será el reconocimiento y la relevancia histórica de los pueblos originarios de México.

“Siempre vamos a hablar de los pueblos originarios, de su importancia en la historia del país y del valor que representan para nuestra identidad nacional”, expresó la presidenta.

Reconocimiento a los pueblos indígenas marcará el diálogo

La titular del Ejecutivo recordó que las relaciones entre México y España atravesaron momentos de tensión en años recientes debido a la petición de una disculpa formal por los abusos cometidos durante la Conquista.

Sin embargo, consideró que las declaraciones realizadas por Felipe VI en meses recientes representan un avance en el acercamiento entre ambas naciones.

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La presidenta destacó particularmente el reconocimiento público que hizo el monarca sobre los abusos cometidos durante la conquista del continente americano.

Relación México-España entra en una nueva etapa

Sheinbaum señaló que, aunque las declaraciones del rey no constituyen la disculpa formal solicitada por el gobierno mexicano en años anteriores, sí representan un gesto relevante para fortalecer el diálogo bilateral.

La mandataria reiteró que su administración continuará promoviendo el reconocimiento internacional de la riqueza cultural e histórica de México, especialmente la aportación de los pueblos indígenas al desarrollo de la nación.

Mejora el clima diplomático entre ambos países

La reunión entre Sheinbaum y Felipe VI se dará en un contexto de recuperación de las relaciones diplomáticas entre México y España, luego de varios episodios de distanciamiento político.

Uno de los momentos más relevantes ocurrió en octubre de 2024, cuando la presidenta mexicana decidió no invitar al monarca español a su ceremonia de toma de posesión, lo que generó diversas reacciones diplomáticas.

Posteriormente, en febrero de este año, Sheinbaum extendió una invitación formal al rey para visitar México durante el Mundial 2026, destacando la oportunidad de fortalecer los vínculos históricos y culturales entre ambas naciones.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein confirmó que el próximo 25 de junio se reunirá con el rey de España, Felipe VI, y señaló que en el encuentro se abordarán diversos temas como la importancia de los pueblos originarios de México. pic.twitter.com/gdrNOz6LIe — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 18, 2026

El acercamiento continuó en marzo, cuando Felipe VI reconoció públicamente que durante la conquista existieron abusos que hoy no pueden ser motivo de orgullo.

Más tarde, en abril, la presidenta mexicana participó en una cumbre progresista en Barcelona junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, encuentro que contribuyó a reforzar el diálogo político entre ambos países.

Con este nuevo encuentro, México y España buscan consolidar una etapa de mayor cooperación institucional, sin dejar de lado los temas históricos que han marcado la relación bilateral durante los últimos años.

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