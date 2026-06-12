Avión del rey Felipe VI llevará al Papa León XIV de regreso a Roma tras falla técnica en Tenerife

El Papa León XIV retrasó su regreso a Roma este viernes luego de que el avión de Iberia en el que viajaría desde Tenerife presentó una falla técnica antes de despegar. Tras el incidente, la aerolínea informó que enviaría desde Madrid otra aeronave para realizar el traslado del pontífice y su comitiva al Vaticano.

De acuerdo con la compañía, el primer avión no pudo ser reparado de inmediato, por lo que se activó un nuevo plan de vuelo para que el viaje pudiera concretarse durante el mismo día.

La aeronave enviada desde Madrid pertenece al rey Felipe VI, quien se encontraba en el aeropuerto de Tenerife Norte para despedir al papa.

El incidente ocurrió cuando León XIV ya estaba sentado en la primera fila del avión, acompañado por la delegación vaticana y alrededor de 80 periodistas que cubren su visita a España.

¿Qué ocurrió con el avión del papa León XIV?

El vuelo que llevaría al Papa de regreso a Roma fue retrasado por un problema técnico detectado cuando la aeronave estaba por despegar desde Tenerife Norte.

El capitán explicó a los pasajeros que el equipo de mantenimiento sugería remolcar el avión, girarlo para colocarlo de frente al viento e intentar una nueva puesta en marcha del motor. Aunque se realizó una revisión inicial, la falla no pudo resolverse de manera inmediata.

Noticia Destacada Papa León XIV llama en Madrid a no olvidar a los pobres ni sustituir el Evangelio por ideologías

Ante esa situación, Iberia informó que otro avión sería enviado desde Madrid para completar el viaje.

¿Qué hizo el rey Felipe VI tras la falla del avión?

Felipe VI se encontraba en el aeropuerto para despedir al pontífice, pero tras confirmarse el problema técnico subió al avión para acompañarlo a descender por las escalerillas y regresar a la terminal aérea.

La escena ocurrió poco antes de las 15:30, después de que se anunciara el retraso del vuelo. En un primer momento, el servicio de prensa de la visita a España informó que la salida se demoraría alrededor de media hora, aunque posteriormente se confirmó la necesidad de utilizar otra aeronave.

¿Por qué estaba el papa León XIV en España?

León XIV concluyó este viernes una visita de siete días por España, donde realizó actividades en Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

Debido a un problema técnico, el avión que debía llevar al #Papa de regreso a Roma, al término de su viaje apostólico a #España, se encuentra todavía en el aeropuerto de Tenerife. #LeónXIV ha bajado acompañado por el rey Felipe VI.

📸©️ Vatican Media pic.twitter.com/yjLKbNYQWK — Vatican News (@vaticannews_es) June 12, 2026

El regreso al Vaticano estaba programado desde Tenerife, último punto de su agenda en territorio español. Aunque el incidente provocó un retraso en la salida, la aerolínea señaló que el objetivo era mantener el traslado a Roma durante la misma jornada.

La falla técnica no dejó personas lesionadas ni mayores incidentes, pero obligó a reorganizar el operativo de salida del papa y de la comitiva que lo acompañó durante su visita.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO