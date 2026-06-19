Claudia Sheinbaum hablará con el rey Felipe VI sobre los abusos de la Conquista durante su visita a México

La próxima visita del rey de España, Felipe VI, a México incluirá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien adelantó que uno de los temas centrales de la conversación será el reconocimiento de los pueblos indígenas y los abusos cometidos durante la Conquista.

Durante la conferencia matutina de este viernes 19 de junio desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si la presencia del monarca español podría derivar en algún pronunciamiento oficial relacionado con este tema histórico que ha marcado la relación entre ambas naciones.

Sheinbaum explicó que aprovechará el encuentro para compartir la visión de México sobre la importancia de reconocer a los pueblos originarios y reflexionar sobre los hechos ocurridos durante el periodo de la Conquista.

Sheinbaum confirma que hablará con Felipe VI sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas

Ante la pregunta de un reportero sobre la posibilidad de que la visita del rey de España tenga implicaciones más allá del ámbito diplomático y cultural, la presidenta señaló que sostendrá una conversación directa con el jefe de Estado español.

De acuerdo con la mandataria, uno de los asuntos que pondrá sobre la mesa será el significado que tiene para México el reconocimiento de los pueblos indígenas y la relevancia de admitir los abusos ocurridos durante la Conquista.

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Sheinbaum indicó que Felipe VI ya ha realizado declaraciones sobre este tema en el pasado, aunque dijo desconocer si durante su estancia en territorio mexicano emitirá algún posicionamiento adicional o específico al respecto.

¿Cuál es el motivo principal de la visita del rey Felipe VI a México?

La presidenta también aclaró que la visita del monarca español será breve y que el motivo principal de su viaje no está relacionado con asuntos políticos o diplomáticos de largo alcance.

Según explicó, Felipe VI tiene previsto acudir a Zapopan, Jalisco, para presenciar actividades relacionadas con la selección española, por lo que permanecerá poco tiempo en el país.

Sin embargo, Sheinbaum consideró pertinente recibir al rey de España y aprovechar su presencia en México para intercambiar puntos de vista sobre diversos temas de interés bilateral.

La relación entre México y España volverá a estar sobre la mesa

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Felipe VI ocurre en un contexto en el que el debate sobre la memoria histórica y el reconocimiento de los pueblos originarios ha ocupado un lugar importante en la agenda política mexicana durante los últimos años.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein indicó que en la reunión que sostendrá con el rey Felipe VI se abordarán diversos temas pero el principal será el reconocimiento de los pueblos indígenas y que el gobierno español reconozca los abusos cometidos durante el periodo… pic.twitter.com/9DMz3j3VEd — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 19, 2026

La presidenta destacó que este asunto ha sido relevante en la relación entre México y España, por lo que buscará abordarlo durante el encuentro con el monarca. Además, adelantó que la conversación no se limitará a este tema, sino que también incluirá otros asuntos relacionados con la cooperación y el vínculo entre ambos países.

La visita de Felipe VI y su reunión con la mandataria mexicana vuelven a colocar en la agenda pública un tema que ha generado atención tanto en México como en España: el reconocimiento histórico de los pueblos indígenas y la revisión de los episodios ocurridos durante la Conquista.

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