Presidenta de México responde si México invertirá en Cuba tras apertura económica anunciada por la isla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre las reformas económicas impulsadas en Cuba para abrir espacios a la inversión y señaló que una eventual participación mexicana dependería de la decisión de empresarias y empresarios interesados en explorar oportunidades en la isla.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 19 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si México tendría interés en participar con mayor fuerza en Cuba, luego de que se reportara la aprobación de cambios orientados a abrir su mercado.

La pregunta surgió en medio de la discusión internacional sobre el nuevo paquete económico cubano, que contempla medidas para ampliar la participación privada, atraer inversión extranjera y dar mayor margen a distintos actores económicos, incluida la diáspora cubana.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la apertura económica de Cuba?

Sheinbaum calificó como relevante la decisión tomada por el gobierno cubano y su población, al considerar que representa un cambio importante en la manera en que la isla busca enfrentar su situación económica.

La presidenta explicó que Cuba está abriendo su economía a nuevas inversiones e incluso está llamando a personas cubanas que dejaron el país hace años para que vuelvan a participar en proyectos productivos dentro de la isla.

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Aunque reconoció la importancia del movimiento económico anunciado por Cuba, Sheinbaum dejó claro que la participación mexicana no sería una decisión directa del gobierno federal, sino de empresarios mexicanos que decidan invertir.

Empresarios mexicanos podrían acercarse a la SRE si buscan invertir en Cuba

La mandataria señaló que las empresarias y empresarios de México que tengan interés en invertir en Cuba pueden acercarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores, especialmente si necesitan apoyo para establecer algún contacto específico.

Con ello, Sheinbaum abrió la puerta a que el sector privado mexicano explore oportunidades en el mercado cubano, aunque sin anunciar por ahora un proyecto oficial del gobierno de México en ese país.

El posicionamiento ocurre luego de que el Partido Comunista de Cuba aprobara un plan económico de emergencia con medidas de apertura al sector privado, mayor autonomía para empresas estatales y municipios, así como nuevos mecanismos para fomentar la inversión extranjera.

Cuba busca atraer inversión en medio de una crisis económica

Las reformas anunciadas por Cuba forman parte de un intento por reactivar su economía en un contexto marcado por escasez, tensiones externas y presión sobre sectores clave. Entre los cambios reportados se incluyen ajustes para facilitar el comercio exterior y ampliar la participación de actores privados en actividades productivas.

Sheinbaum insistió en que se trata de una determinación soberana de Cuba y destacó que corresponde reconocer el paso que están dando las autoridades de la isla junto con su pueblo.

Por ahora, el gobierno mexicano no confirmó inversiones públicas ni acuerdos específicos derivados de esta apertura. Sin embargo, la presidenta dejó abierta la posibilidad de acompañamiento institucional para empresarios mexicanos que busquen acercarse al nuevo escenario económico cubano.

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