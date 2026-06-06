México exige frenar subasta en EU de 80 piezas arqueológicas identificadas por el INAH

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México exigió la suspensión de una subasta en Colorado, Estados Unidos, luego de que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificaron 80 piezas arqueológicas de origen mexicano dentro del catálogo del evento.

La titular de la dependencia, Claudia Curiel de Icaza, informó que las piezas fueron localizadas en la subasta “Fine/Visual Art, Ancient, Ethnographic Art”, organizada por la casa Artemis Fine Arts en Louisville, Colorado.

Aunque la funcionaria no detalló el origen específico de los bienes, señaló que se trata de piezas protegidas por la legislación mexicana, al ser consideradas propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles.

¿Por qué México pide suspender la subasta en Colorado?

Claudia Curiel de Icaza explicó que, tras la identificación realizada por especialistas del INAH, el Gobierno de México inició las acciones correspondientes para exigir que las piezas no sean comercializadas y sean restituidas al Estado mexicano.

La Secretaría de Cultura sostuvo que el patrimonio arqueológico no puede ser objeto de lucro ni apropiación privada. Por ello, la dependencia reiteró que su defensa forma parte de una política permanente para proteger la memoria histórica y la soberanía cultural del país.

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El caso se suma a otros intentos de venta de bienes arqueológicos mexicanos en casas de subastas internacionales, principalmente en ciudades de Estados Unidos y Europa.

¿Qué dice la ley mexicana sobre las piezas arqueológicas?

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los bienes arqueológicos e históricos forman parte del patrimonio cultural de México. Por esa razón, son propiedad de la Nación y no pueden venderse, transferirse ni adquirirse legalmente como objetos privados.

El INAH ha señalado en casos anteriores que la exportación de este tipo de bienes está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional puede estar relacionada con extracción ilícita.

Especialistas del @INAHmx identificaron 80 piezas arqueológicas de origen mexicano en la subasta “Fine / Visual Art, Ancient, Ethnographic Art”, organizada por Artemis Fine Arts en Louisville, Colorado, Estados Unidos, y que se celebra el día de hoy.



Al tratarse de bienes… pic.twitter.com/AYCz17Hc1V — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) June 5, 2026

Desde 2018, México ha intensificado acciones legales y diplomáticas para recuperar piezas arqueológicas y artísticas ofrecidas en subastas internacionales.

En ese periodo, el país ha logrado recuperar alrededor de 16 mil 500 bienes culturales, como parte de una estrategia para frenar el tráfico y la comercialización del patrimonio nacional.

Con esta nueva solicitud, la Secretaría de Cultura busca evitar que las 80 piezas identificadas sean vendidas y avanzar en su restitución a México.

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