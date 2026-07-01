Somos México recibe certificado del INE y avanza como nuevo partido político nacional

El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, acudió este miércoles a las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para recibir el certificado que acredita a la organización como partido político oficial en México.

La entrega del documento marca un paso clave para Somos México, también identificado como Somos MX, luego de que la organización cumplió con los requisitos establecidos para avanzar en su incorporación al sistema nacional de partidos.

¿Qué pasó con Somos México en el INE?

Durante el acto estuvieron presentes Emilio Álvarez Icaza y Marco Baños, propietario y suplente de Somos MX, quienes acompañaron a Guadalupe Acosta Naranjo en la formalización del registro.

Además de recibir el certificado, los dirigentes tomaron posesión de las oficinas asignadas a la organización dentro del INE, con lo que inicia una nueva etapa de operación política e institucional.

¿Cuántas asambleas logró Somos México?

Somos México alcanzó este fin de semana 246 asambleas distritales, uno de los requisitos necesarios dentro del proceso para constituirse como partido político nacional.

Con este avance, la organización busca consolidar su presencia en el escenario político mexicano y participar bajo las reglas establecidas para los partidos registrados ante la autoridad electoral.

#ULTIMAHORA 🗣️| Mensaje del presidente de SomosMX, Guadalupe Acosta Naranjo, durante la recepción de la constancia como partido político nacional por parte del INE. #MéxicoYaPartido #SomosUnaRealidad pic.twitter.com/jGN70iIxPn — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) July 1, 2026

¿Qué significa el registro de Somos México?

El reconocimiento ante el INE permite a Somos México incorporarse formalmente al sistema de partidos y preparar su estructura para futuras actividades políticas y electorales.

La organización encabezada por Acosta Naranjo sostiene que esta etapa representa el inicio de una nueva ruta de participación pública.

Tras la recepción del certificado, sus dirigentes deberán avanzar en la organización interna, la definición de su agenda y la construcción de presencia territorial.

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