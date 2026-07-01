¿Por qué no suspendieron labores en el COBACAM? Director admite error tras asueto por triunfo de México

La decisión del Gobierno del Estado de otorgar asueto este miércoles 1 de julio tras la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 provocó una situación inusual en el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, COBACAM, luego de que la notificación oficial no llegara a tiempo a la base trabajadora.

Noticia Destacada Más de 190 mil habitantes de Campeche no estudian o abandonaron sus estudios;

A través de un mensaje dirigido al personal, el director general del COBACAM, César González David, reconoció que no realizó oportunamente el anuncio del día inhábil, señalando que un problema de salud lo obligó a mantenerse alejado de su teléfono celular durante varias horas. En su comunicado, afirmó que la omisión no fue intencional y asumió la responsabilidad por la falta de aviso.

La situación provocó que docentes, administrativos y trabajadores se trasladaran desde temprana hora a sus respectivos centros educativos sin conocimiento de la suspensión de labores. Posteriormente, el funcionario explicó lo ocurrido y ofreció una compensación a la plantilla laboral.

Como medida para resarcir las molestias ocasionadas, González David anunció que el próximo viernes 4 de julio será otorgado como día de asueto adicional para todo el personal del COBACAM. El caso generó diversas reacciones entre trabajadores y usuarios de redes sociales, quienes comentaron tanto el error administrativo como la forma en que el directivo decidió asumir públicamente la situación.

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