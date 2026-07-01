Mapearán zonas de riesgo animal en Yucatán

La preocupación por los casos de presunto envenenamiento de mascotas y animales en situación de calle ha encendido las alertas entre habitantes, por lo que varios vecinos han puesto en marcha una iniciativa ciudadana para identificar las zonas con mayor incidencia de estos acontecimientos dentro de la localidad.

A través de una convocatoria dirigida a la población en general, se hizo un llamado a quienes hayan sido testigos o víctimas de este tipo de situaciones a sumarse compartiendo información sobre casos ocurridos en sus colonias o sectores habitacionales.

El objetivo principal es construir un mapa ciudadano que permita localizar los puntos de mayor riesgo y, con ello, alertar oportunamente a la comunidad.

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Esta estrategia busca recopilar reportes sobre perros y gatos, ya sean mascotas o animales en situación de calle, que presuntamente hayan sufrido envenenamiento.

La información reunida permitirá generar un panorama más claro de la problemática y facilitar acciones preventivas para evitar que continúen ocurriendo nuevos casos.

Los organizadores señalaron que este ejercicio de participación social puede convertirse en una herramienta importante para la protección animal, ya que entre más reportes se reciban, mayor precisión tendrá el mapeo y más efectiva será la difusión de alertas preventivas.

Trascendió que para colaborar, las personas pueden enviar sus reportes al correo electrónico denunciavalla26@gmail.com, incluyendo detalles como la colonia, fecha aproximada del incidente y datos adicionales que puedan contribuir a la investigación ciudadana.

El llamado también busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de denunciar y no normalizar actos de crueldad animal.

Activistas y ciudadanos recalcaron que el envenenamiento de animales no sólo representa un acto de violencia contra seres indefensos, sino que también constituye un riesgo para la salud pública, especialmente en zonas donde niños y otras mascotas podrían entrar en contacto con sustancias tóxicas.