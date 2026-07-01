Incendio consume vivienda de huano en Peto

Un voraz incendio consumió la vivienda de huano y madera de don Gabriel, ubicada en la colonia Francisco Sarabia del municipio de Peto.

El siniestro se registró alrededor de las 13:00 horas, en un predio localizado sobre la calle 32 entre 39 y 41, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con vecinos, minutos antes comenzaron a percibir un fuerte olor a quemado. Al salir de sus viviendas descubrieron que las llamas ya envolvían el techo de huano de la casa de don Gabriel.

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En cuestión de minutos, el fuego se propagó y consumió por completo una cocina y la vivienda, ambas construidas con materiales tradicionales.

Al sitio acudieron bomberos y policías municipales, quienes trabajaron para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otros predios. Aunque lograron controlar el fuego, este ya había destruido prácticamente todas las pertenencias del propietario.

Al momento del incendio, don Gabriel no se encontraba en su domicilio, ya que había salido a trabajar a su milpa.

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Las pérdidas materiales fueron cuantiosas y, hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. La movilización de los cuerpos de emergencia generó alarma entre los vecinos de la colonia, quienes permanecieron atentos mientras se controlaba la situación.