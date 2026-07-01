Onda Tropical 14 deja intensa lluvia en Campeche; se esperan más tormentas durante la noche

La tarde de este miércoles 1 de julio estuvo marcada por fuertes lluvias en diversos sectores de la capital campechana y varios municipios del estado, donde las precipitaciones estuvieron acompañadas de rachas de viento, actividad eléctrica y momentos de reducida visibilidad para automovilistas y peatones.

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Las condiciones meteorológicas ya habían sido anticipadas desde las primeras horas del día debido al avance de la onda tropical número 14 sobre la Península de Yucatán y Centroamérica. De acuerdo con los pronósticos, la interacción de este sistema con un vórtice en niveles altos de la atmósfera favorecería el desarrollo de tormentas de intensidad fuerte, especialmente sobre gran parte del territorio campechano.

Durante la tarde, usuarios de redes sociales reportaron calles con acumulación de agua, tráfico lento y encharcamientos en distintos puntos de la ciudad de Campeche, mientras que en municipios del interior del estado también se registraron precipitaciones de moderadas a fuertes. Las lluvias contribuyeron a un descenso temporal de las temperaturas, aunque también complicaron la movilidad en algunas zonas urbanas.

Los especialistas mantienen el pronóstico de lluvias para las próximas horas, por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente al conducir bajo tormenta y evitar cruzar calles inundadas.

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JGH