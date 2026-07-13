Deportan a 656 mexicanos desde Estados Unidos a Tapachula; repatriaciones por vía aérea se duplican en la frontera sur

Un total de 656 mexicanos fueron deportados este fin de semana desde Estados Unidos y llegaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, a bordo de cinco vuelos procedentes de distintas ciudades estadounidenses. A su arribo, las autoridades activaron el programa México te Abraza, mediante el cual los gobiernos federal, estatal y municipal brindan atención a los connacionales repatriados.

Las aeronaves, operadas por las compañías Global Crossing Airlines y Eastern Express Airline, despegaron desde Houston, Abilene, Alexandria, Harlingen y El Paso, como parte de las operaciones de retorno de ciudadanos mexicanos.

La llegada de estos vuelos ocurre en un contexto de incremento de las deportaciones por vía aérea hacia el sur del país, una tendencia que las cifras oficiales muestran desde el inicio de 2026.

¿Quiénes son los mexicanos deportados que llegaron a Tapachula?

De acuerdo con los reportes elaborados por las autoridades, entre las 656 personas repatriadas se encuentran 581 hombres, 60 mujeres y 15 menores de edad.

Tras descender de las aeronaves, los connacionales fueron canalizados al programa México te Abraza, estrategia que busca ofrecer atención inmediata, orientación y acompañamiento a quienes regresan al país después de ser deportados por autoridades estadounidenses.

El esquema involucra la coordinación de distintas dependencias de los tres niveles de gobierno para facilitar la recepción y apoyo inicial de los mexicanos repatriados.

Deportaciones hacia la frontera sur muestran incremento

Datos oficiales indican que durante el primer cuatrimestre de 2026 las deportaciones aéreas desde Estados Unidos hacia la frontera sur mexicana se duplicaron respecto al último cuatrimestre de 2025.

El aumento también se refleja en los centros oficiales de recepción ubicados en Chiapas y Tabasco, ambos estados fronterizos con Guatemala.

Mientras que en el último tramo de 2025 estos puntos recibieron alrededor de 7 mil connacionales, durante los primeros meses de 2026 la cifra ascendió a 15 mil personas, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM).

Más de 217 mil mexicanos han sido repatriados desde enero de 2025

El Instituto Nacional de Migración informó que, desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos en enero de 2025 y hasta abril de este año, 217 mil 976 mexicanos han sido deportados al país.

Las repatriaciones se han realizado a través de 16 puntos oficiales de recepción, entre ellos cuatro aeropuertos habilitados para este tipo de operaciones.

El incremento en los vuelos hacia Tapachula forma parte de la estrategia utilizada para distribuir el flujo de personas deportadas hacia distintos puntos del territorio nacional, especialmente en la frontera sur, donde las autoridades mantienen operativos permanentes de atención a connacionales que regresan desde Estados Unidos.

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