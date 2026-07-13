México entrega casi 390 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela; buques de la Armada arriban al puerto de La Guaira

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que los buques de apoyo logístico ARM "Isla Holbox" (BAL-02) y ARM "Huasteco" (AMP-01) arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, con un cargamento de ayuda humanitaria enviado por el Gobierno de México para respaldar a la población afectada por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

La dependencia señaló, a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, que esta misión responde a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la política de cooperación internacional y asistencia humanitaria que mantiene México frente a desastres naturales ocurridos en otros países.

¿Qué ayuda humanitaria envió México a Venezuela?

La Semar detalló que ambas embarcaciones navegaron durante aproximadamente ocho días por el mar Caribe, recorriendo cerca de mil 969 millas náuticas, equivalentes a más de tres mil 600 kilómetros, hasta llegar al puerto venezolano.

En total transportaron dos mil tres metros cúbicos de ayuda humanitaria, lo que representa 388.42 toneladas de insumos destinados a fortalecer las labores de recuperación.

El cargamento incluyó:

Alimentos.

Agua embotellada.

Artículos de higiene personal.

Medicamentos.

Insumos médicos.

Cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

De acuerdo con la dependencia, estos recursos contribuirán al restablecimiento de servicios básicos en las comunidades afectadas por la emergencia.

Armada de México apoyará la distribución de la ayuda

La Secretaría de Marina informó que 100 integrantes de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México permanecerán en Venezuela para colaborar en las maniobras de desembarque del cargamento.

Además, el personal mexicano participará en la instalación y puesta en funcionamiento de las plantas potabilizadoras, así como en la organización y distribución de los insumos, en coordinación con las autoridades venezolanas.

La institución explicó que, aunque la etapa inmediata de atención a la emergencia ya fue superada, continúan las acciones de recuperación contempladas dentro del Plan Marina, orientadas a restablecer servicios esenciales y apoyar a la población damnificada.

Tras ocho días de navegación, los buques ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01) arribaron a Venezuela con más de 388 toneladas de ayuda humanitaria.



Alimentos, medicamentos, agua, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras serán destinados a apoyar la… pic.twitter.com/HsWRC9n1CR — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 13, 2026

México refrenda su compromiso con la cooperación internacional

La Semar destacó que esta operación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores y diversas instituciones públicas, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que colaboraron en la integración de los víveres y materiales enviados.

Con esta misión, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con la solidaridad internacional y la asistencia humanitaria, al tiempo que la Armada de México mostró su capacidad logística para desplegar apoyo más allá del territorio nacional y contribuir a la recuperación de países afectados por desastres naturales.

IO