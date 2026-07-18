Boyas de Texas se desprenden por crecida del río Bravo; cierran puentes fronterizos entre Eagle Pass y Piedras Negras

Las intensas lluvias registradas en la frontera entre México y Estados Unidos ocasionaron que alrededor de 100 boyas y muros flotantes instalados por el gobierno de Texas en el río Bravo se desprendieran de su ubicación original, lo que obligó al cierre temporal de los puentes internacionales que conectan Eagle Pass, Texas, con Piedras Negras, Coahuila.

Las estructuras, colocadas como parte de la estrategia del gobierno texano para dificultar el cruce irregular de migrantes, fueron arrastradas por la creciente del río tras el incremento del caudal derivado de las precipitaciones de los últimos días.

Imágenes difundidas por Protección Civil de Coahuila muestran cómo las boyas avanzan río abajo impulsadas por la fuerza de la corriente, mientras algunas de ellas ya comenzaron a quedar atrapadas en distintos puntos del lado mexicano.

Cierran puentes internacionales por riesgo de impacto

Ante el peligro de que las estructuras flotantes colisionaran con la infraestructura de los puentes internacionales, autoridades de ambos lados de la frontera decidieron suspender temporalmente la circulación.

El alcalde de Eagle Pass, Aarón Valdez, informó que los cruces permanecerían cerrados hasta que las boyas dejaran de representar un riesgo para las instalaciones.

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Por su parte, el presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, confirmó que la medida preventiva fue adoptada debido al desplazamiento de las estructuras por el río Bravo. En un mensaje difundido en redes sociales explicó que cerca de un centenar de boyas fueron arrastradas por la corriente y avanzaban hacia la zona de los puentes internacionales.

Las estructuras pesan cerca de una tonelada

De acuerdo con las autoridades locales, cada uno de los muros flotantes tiene un peso aproximado de una tonelada, por lo que un impacto directo contra los puentes podría ocasionar daños importantes a la infraestructura fronteriza.

Las boyas se encontraban instaladas en la parte norte del río Bravo como parte del sistema impulsado por el gobierno de Texas para reforzar el control migratorio. Sin embargo, el incremento del nivel del agua provocó que varias de ellas se soltaran y comenzaran a desplazarse río abajo.

Drone footage of buoys getting washed away by flooding waters of the Rio Grande



On the left is Eagle Pass, Texas and on the right is Piedras Negras, México.



The international bridges have been reopened.



Some buoys ended up on the Mexican side. Authorities pushed them back… pic.twitter.com/Jd7pgkyRsi — Auden B. Cabello (@CabelloAuden) July 17, 2026

Protección Civil mantiene vigilancia por el aumento del caudal

El coordinador regional de Protección Civil en Coahuila, Francisco Contreras Obregón, informó que el caudal del río Bravo alcanzaría durante la tarde alrededor de 2 mil 183 metros cúbicos por segundo, considerado el punto máximo previsto para este episodio.

Asimismo, explicó que el nivel del río podría llegar a un tirante cercano a 7.5 metros, aunque precisó que, hasta el momento, no existe riesgo de desbordamiento que represente una amenaza para la población.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones del río y continúan evaluando el desplazamiento de las boyas para determinar cuándo podrán reanudarse las operaciones normales en los cruces internacionales. Mientras tanto, exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y respetar las medidas de seguridad implementadas en la zona fronteriza.

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