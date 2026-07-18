Pemex actualiza acciones en el pozo Krem-1: avanza cierre definitivo y mantiene monitoreo permanente en Las Choapas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúan los trabajos para atender la contingencia registrada en el pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, donde personal especializado mantiene las labores para lograr el cierre definitivo de la instalación y controlar por completo el flujo detectado en la zona.

A través de una tarjeta informativa, la empresa productiva del Estado señaló que los equipos técnicos concentran sus esfuerzos en la instalación de un nuevo sistema de válvulas y tuberías, infraestructura que ya se encuentra en el sitio y permitirá avanzar hacia la fase final del proceso de sellado del pozo.

Una vez concluida esta etapa, Pemex realizará el taponamiento definitivo del pozo, procedimiento cuya conclusión está prevista para los próximos días.

Pemex mantiene monitoreo ambiental en la zona

La empresa destacó que el área cercana al pozo permanece bajo vigilancia permanente para medir la presencia de gases y evaluar cualquier posible riesgo para la población y el personal que participa en las labores.

De acuerdo con el reporte, hasta el momento no se han detectado niveles críticos de explosividad ni condiciones que representen un riesgo inminente, ya que el flujo actual corresponde principalmente a agua salada en fase líquida y vapor.

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Pemex indicó que especialistas realizan monitoreos continuos para verificar parámetros relacionados con la calidad del aire y la seguridad operativa durante el desarrollo de los trabajos.

Refuerzan atención a comunidades de Las Choapas

Como parte de las acciones implementadas durante la contingencia, la petrolera informó que mantiene comunicación permanente con representantes de las comunidades cercanas al pozo, en coordinación con autoridades municipales y estatales.

El objetivo, explicó, es atender oportunamente cualquier necesidad relacionada con salud, seguridad ambiental e infraestructura vial.

Asimismo, Pemex desplegó Unidades Médicas Móviles que recorren las localidades del municipio para brindar servicios de atención médica.

Más de 40 comunidades han recibido servicios médicos

Según el comunicado, hasta el momento 42 comunidades ubicadas en el entorno del pozo Krem-1 han recibido atención mediante consultas de medicina general y odontología.

Además, se han realizado diversos estudios clínicos, entre ellos electrocardiogramas, rayos X, biometrías hemáticas y análisis de química sanguínea, como parte de la estrategia de atención preventiva para los habitantes de la región.

En paralelo, la empresa mantiene instaladas barreras de contención en arroyos cercanos con el propósito de recuperar posibles residuos de hidrocarburos y garantizar su disposición adecuada.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex continúa atendiendo contingencia en el Pozo Krem-1 pic.twitter.com/fvoL4NSATO — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 18, 2026

Pemex reitera compromiso para concluir la contingencia

Petróleos Mexicanos aseguró que continuará reforzando las acciones técnicas y operativas hasta concluir la atención de la contingencia en el pozo Krem-1.

La empresa reiteró su compromiso de mantener presencia permanente en campo, así como de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades y las comunidades de Las Choapas para garantizar la seguridad de la población y avanzar en el cierre definitivo del pozo.

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