Mega fuga de agua deja sin servicio a seis colonias de José María Morelos

Una mega fuga de agua se registró la mañana de este sábado en la red hidráulica urbana de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado sobre el bulevar principal de la ciudad; esto obligó a la paraestatal a suspender temporalmente el suministro en seis colonias para realizar la reparación de la tubería dañada.

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El reporte fue recibido poco después de las 11 de la mañana, por lo que personal de la CAPA acudió al sitio para evaluar la magnitud de la fuga.

Tras la inspección, los fontaneros determinaron cerrar el cárcamo de agua ubicado en la colonia Guadalupe, el cual abastece a las colonias Guadalupe, Vicente Guerrero, Mayab, San Juan, San Antonio Tuk y Javier Rojo Gómez.

Una vez suspendido el servicio, los trabajadores iniciaron las labores de reparación, para lo cual fue necesario romper el pavimento del bulevar principal a fin de acceder a la tubería averiada.

De acuerdo con los fontaneros, la fuga fue ocasionada por el rompimiento de una tubería de cinco pulgadas de diámetro, ubicada a más de un metro de profundidad.

Asimismo, informaron que los trabajos de reparación tendrían una duración aproximada de cinco horas, por lo que estimaron que el cárcamo de la colonia Guadalupe volvería a operar alrededor de las 4:00 de la tarde, con el fin de restablecer gradualmente el suministro de agua potable en las colonias afectadas.

De manera paralela, a través de grupos de WhatsApp de las colonias donde se suspendió el servicio, se informó a los vecinos sobre la interrupción temporal del suministro y las labores que se realizaban para reparar la fuga.

JGH